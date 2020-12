Brez solidarnosti s Palestinci ob obletnici plebiscita

INFOGRAFIKA: Delo

Nedopustno je, da se Slovenija zanima za nakup orožja pri državi, ki eklatantno krši mednarodno pravo in človekove pravice, pravi dr. Primož Šterbenc. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Napoved pomembnega obiska predsednika vladev Izraelu je bila razen informacije, s kom se bo srečal in sestal, skopa. A pred današnjim uradnim obiskom izraelskega predsednika vlade, ki mu grozi, da na položaju ne bo dočakal novega leta, je vlada naredila temeljite priprave.Konec novembra je sprejela sklep o obravnavi celotne skupine Hezbolah kot kriminalne in teroristične organizacije. Potezo je pohvalil ameriški državni sekretar. V začetku meseca pa je Slovenija na skupščini Svetovne zdravstvene organizacije glasovala proti resoluciji za trajno oskrbo okupiranih palestinskih ozemelj s cepivi, zdravili in medicinsko opremo, kar je v nasprotju z dosedanjo usmeritvijo in prakso slovenske zunanje politike.Premier Janša se v Izraelu ne bo srečal s predstavniki Palestincev, s čimer Izraelcem in mednarodni skupnosti sporoča, da je aktualna vlada popolnoma prekinila z vsemi aktivnostmi glede priznanja Palestine, ki so jih začele prejšnje vlade.Je pa se Janša včeraj sestal s predstavniki podjetij na področju kibernetske varnosti, s čimer se potrjujejo ocene, da se Slovenija zanima za nakup izraelskega orožja v okviru 780 milijonov evrov, ki jih vlada namenja za oborožitev. Za kibernetsko obrambo in raketne sisteme, Izrael ponuja raketni sistem Spike, je predvidenih 105 milijonov evrov.»Gre za velik zasuk od dosedanje zunanje in varnostne politike Slovenije,« Janšev obisk v Izraelu ocenjuje dr. Primož Šterbenc iz Fakultete za management Univerze na Primorskem. Šterbenc poudarja, da Slovenija s tem, ko sodeluje z Izraelom, krši svoje najbolj vitalne nacionalne interese.Sogovornik je namreč prepričan, da Slovenija s tem, ko sodeluje z državo, ki kontinuirano in flagrantno krši mednarodno pravo in četrto Ženevsko konvencijo, s čimer je že uničila možnost za nastanek palestinske države, spodkopava mednarodno pravo, ki sicer ščiti male države kot je Slovenija. »Za državo, ki je leta 1990 čustveno prosila ostali svet, da naj jo prizna, je zelo neokusno, da sodeluje z državo, ki ne zgolj zanika državne želje Palestincev, ampak te želje Palestincev zatira z veliko represijo,« je na predvečer 30. obletnice plebiscita kritičen Šterbenc.Po njegovo je tudi zelo sporno, da je Slovenija v celoti razglasila Hezbolah za teroristično organizacijo, pri čemer ni razlikovala med Hezbolahom kot politično organizacijo, ki je legitimen akter v libanonskem političnem sistemu, in hezbolahovim vojaškim krilom: »To je več kot očitno sledenje zelo pristranski politiki administracije. Poteza je izrazito proameriška in proizraelska. Slovenija posredno potaplja Izrael.« Šterbenc tudi trdi, da je nedopustno in nedostojno, da se Slovenija zanima za nakup orožja pri državi, ki eklatantno krši mednarodno pravo in človekove pravice in na Bližnjem vzhodu konstantno ustvarja krizno žarišče.