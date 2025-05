Britance je navdušil partizanski feminizem

V nadaljevanju preberite:

Znamenita britanska publikacija The War Illustrated iz marca leta 1944 v ospredje postavlja partizanko, v ozadju pa je portret maršala Josipa Broza Tita na steni. Poveličevanje Tita je bilo del Churchillove taktične preračunljivosti.

Akademik dr. Jože Pirjevec poudarja pomembno vlogo žensk v slovenskem osvobodilnem boju in jugoslovanskem partizanstvu nasploh. Zakaj so imele tako veliko vlogo? »Ko je neki angleški agent, ki je deloval v Vojvodini, mlado žensko vprašal, zakaj so ženske tako vnete za partizanstvo, je odgovorila, da zato, da jih moški ne bodo več pretepali in da bodo tudi ženske imele pravico, da povedo tisto, kar mislijo,« z nazornim primerom odgovarja Pirjevec. Ženske so namreč razumele, da je partizanski boj zanje tudi emancipacija, zato so se v tem smislu angažirale tako kot še nikoli prej.

»Da revolucije brez žensk ni, vemo že iz francoske revolucije. Enako se je dogajalo pri nas. Prepričan sem, da brez sodelovanja žensk partizanski boj ne bi imel takšnega uspeha, kot ga je.« Pirjevec navrže še zgodbo svoje tete Milke, navadne kmetice, ki so jo imenovali partizanska mati, ker je kuhala in pomagala partizanom. »Koliko Milk je bilo v Sloveniji povsod! Ampak v partizanskem boju ni šlo samo za preproste ženske, šlo je tudi za intelektualke, za zdravnice.«