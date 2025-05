Bukovžlak: Sodišče EU Sloveniji naložilo 1,2 milijona evrov kazni

Sodišče EU je zaradi zamud pri sanaciji odlagališča Bukovžlak Sloveniji naložilo 1,2 milijona evrov globe. Kot je ugotovilo, je imela država v desetih letih dovolj časa, da bi odlagališče ustrezno sanirala, in da zamude ni mogoče upravičiti niti s pandemijo covida-19 niti z motnjami v upravni dejavnosti, ki so bile posledica pandemije.

Kot je sodišče zapisalo v sporočilu za javnost, je neizpolnitev obveznosti Slovenije prvič ugotovilo že v sodbi iz leta 2015. Zadevo je sodišču predložila evropska komisija, ki je s sodbo 16. julija 2015 razsodila, da je Slovenija kršila pravo Unije s področja ravnanja z odpadki.

Ta kršitev se je med drugim nanašala na obstoj nezakonitega odlagališča v Bukovžlaku na Teharjah, ker je Slovenija dovolila vnos zemeljskega izkopa, ne da bi preverila, ali so bili na tej lokaciji odloženi drugi odpadki, in ne da bi sprejela ukrepe za odstranitev odpadkov, za katere dovoljenje ne velja.

Ker Slovenija ni sprejela ukrepov, potrebnih za izvršitev navedene sodbe, je komisija maja 2023 vložila novo tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti, s katero je predlagala, naj se Sloveniji naloži plačilo pavšalnega zneska.

Sodišče je tej tožbi ugodilo in ugotovilo, da Slovenija ob izteku roka, ki ga je določila komisija, sodbe z dne 16. julija 2015 ni izvršila.

Neupravičena zamuda

Sodišče je tako, da bi se preprečile prihodnje kršitve prava Unije, Sloveniji naložilo, naj plača 1,2 milijona evrov. Pri določitvi tega zneska je upoštevalo ustrezne dejavnike: to so resnost in trajanje ugotovljenih kršitev ter plačilna zmožnost Slovenije. Kar zadeva resnost, je sodišče pojasnilo, da je treba to, da njegova sodba iz leta 2015 ni bila v celoti izvršena, upoštevati kot posebej resno, saj so zaradi tega nastala znatna tveganja za okolje in zdravje ljudi.

Glede trajanja pa je pojasnilo, da Slovenija svojih obveznosti ni izpolnila kar devet let in štiri mesece, kar je, kot je navedlo sodišče, »znatno trajanje«.

Bukovžlak pri Celju, 9.8.2018 - Pregrada pod odlagališčem nenevarnih odpadkov Cinkarna Celje v Bukovžlaku. file: IMG_9258 %282%29.JPG [avtor:Piano Brane] Foto Piano Brane

Kaj se je v teh letih pravzaprav dogajalo?



Na črno odlagališče Bukovžlak v Mestni občini Celje so vozili tudi odpadke z območja stare Cinkarne in z gradbišča EK centra ob Mariborski cesti. Civilne iniciative Celja so na problem onesnaženja dela območja stare cinkarne in črnega odlagališča Bukovžlak pristojne institucije prvič opozorile že leta 2008. Nihče jih ni resno jemal. Šlo je tako daleč, da so sami naročili analizo, ki je pokazala nekajkrat presežene kritične vrednosti bakra, arzena, kadmija, svinca, cinka, kroma …



Kot je povedal predstavnik CIC Boris Šuštar, so vse predstavili policiji, tožilstvu, takratnemu ministrstvu za okolje. Ker se ni nič zgodilo, so vse dokumente in analize posredovali evropski komisiji. Julija 2015 je bilo jasno, da so imele civilne iniciative prav. A se še vedno ni nič spremenilo, rok za sanacijo je bil 8. avgust 2018. Ker se do leta 2022 še vedno ni nič zgodilo, so se civilne iniciative spet obrnile na Evropo. Leta 2023 je Evropska komisija vložila novo tožbo proti Sloveniji.

Boris Šuštar je danes, ko je postalo uradno jasno, da bo Slovenija plačala 1,2 milijona evrov kazni, poudaril: »Od naše analize leta 2009 do sodbe sodišča 2015 se je država Slovenija trudila, da bi minimalizirala onesnaženje te ilegalne deponije in zanikanje problema. Odpadki s stare Cinkarne, ki so bili navoženi, so bili v sodbi EU sodišča prepoznani kot visoko tveganje za okolje in zdravje ljudi. Ker kljub pravočasni prijavi na inšpekcijo in policijo niso ukrepali in se norčevali iz verodostojne analize, smo se bili prisiljeni obrniti na EU komisijo.«

Šuštar: Mnogo prej bi morala Evropa urgirati

Šuštar je za Delo dejal, da smo predolgo čakali na sodbo: »Nedopustno je, da so Sloveniji toliko časa dovolili, da se ni nič zgodilo. Mnogo prej bi morala Evropa urgirati.« V pisni izjavi pa je še zapisal: »Nihče ne bo odgovarjal za stroške sanacije okoli sedmih milijonov evrov, kaj šele za plačilo kazni za nerazumno zavlačevanje sanacije. Pridružitev EU prebivalcem Slovenije omogoča pravno varstvo pred kaznivimi dejanji ogrožanja okolja in sankcionira nevarna dejanja posameznikov, če jih država Slovenija ni sposobna procesirati. O načrtih in kvaliteti sanacije pa nas niso obveščali.«