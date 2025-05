Nadarjeni poljski skakalec se je po pomoč obrnil k slovenskemu trenerju

V smučarskih skokih so zadnja leta slovenski trenerji zelo iskani in zaželeni. Potem ko je pred dnevi Bine Norčič postal selektor švicarske reprezentance, je zanimivo ponudbo dobil in sprejel tudi Jure Radelj.

Nekdanji vrhunski skakalec, ki se je kmalu po koncu športne poti preselil v trenerske vode, bo namreč vodja zasebne ekipe mladega Poljaka Jana Habdasa. Bronasti z mladinskega svetovnega prvenstva izpred dveh let v Whistlerju se je v prejšnji sezoni znašel v krizi, ki mu jo bo zdaj pomagal premagati Radelj. Poljakom ga je sicer priporočil Norčič.

»Jan, ki je medtem že pripotoval v Slovenijo, kjer bo živel, velja za zelo nadarjenega skakalca z izjemno skočno močjo. V prejšnji sezoni se je malo izgubil, zato si bo moral zdaj najprej povrniti samozavest. Fant je diamant, ki ga bo treba izbrusiti, oba pa se zavedava, da naju čaka veliko trdega dela,« je razkril 47-letni Ljubljančan, ki optimistično zre v prihodnost.

»Če bo šlo vse po načrtih, verjamem, da se lahko Habdas vrne na raven, na kateri je že bil,« je Radelj še povedal o 21-letnem članu kluba LKS Klimczok Bystra, ki je že trikrat osvojil tudi točke za svetovni pokal. Med elito se je sicer z 11. mestom najvišje zavihtel predlani v Lahtiju. Habdasovemu zasebnemu projektu je medtem zeleno luč že prižgal tudi predsednik poljske smučarske zveze Adam Malysz.