ZDA zapirajo dežnik: Kdo nas bo branil, če Nato razpade?

Odločitev evropske komisije, ki naj bi namenila 800 milijard evrov za krepitev evropskih obrambnih zmogljivosti, je pravi korak – vendar še vedno zgolj prvi korak. Če bi ostalo le pri tem ukrepu, bi to bolj ali manj pomenilo zgolj metanje denarja skozi okno. Potrebni so naslednji politični koraki in odločitve, ki pa so v rokah Sveta EU in voditeljev držav članic EU: udejanjiti v praksi koncept skupne zunanje in varnostne politike EU (s spremembo načina odločanja), izoblikovati (konceptualno in praktično) evropsko obrambno identiteto, uskladiti evropsko proizvodnjo in dobave orožja, najti rešitev za skupno poveljstvo obrambnih sil EU27.

S takšnimi ukrepi bi EU šla po poti vzpostavitve komplementarnega odnosa med EU in Natom in tudi (zakaj pa ne) po poti vzpostavitve evropskega stebra Nata, kar bi po oceni evropskih zaveznikov okrepilo tudi zvezo Nato. O tem bo treba le še prepričati Washington.