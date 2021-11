V najslabšem primeru bi lahko imeli 1200 hospitalizacij

Na tiskovni konferenci, ki se je začela ob 13.30 direktor Nacionalnega inštituta v državi predstavlja razmere, v katerih smo se znašli zaradi neustavljivega širjenja koronavirusa.

Krek je opozoril na evropsko sliko, ki se zelo slabša v vzhodnem delu, kjer do razmere izredno hude. Med ogrožene države žal sodita tudi Slovenija in Hrvaška.

Evropa gre torej očitno v nov val epidemije, je dejal Krek. »23 držav članic EU beleži dvig števila okuženih, med njimi tudi Danska, ki ji je dobro kazalo, a zdaj tam spet razmišljajo o zaostritvi ukrepov. To samo dokazuje, kako je ta virus zelo zapleten in veliko ne vemo o njem.«

V zadnjih dnevih je imelo 22 evropskih držav je imelo prirast okuženih in lahko zgolj še pričakujemo večanje števila okuženih.

Največji delež oseb se okuži v družini, na delovnem mestu, pri vzgoji in izobraževanju, zasebnem druženju itd.

»Čez 12 dni bomo imeli dvakrat več okuženih, če se epidemija ne bo začela umirjati,« je še opozoril Krek.

»Sredi novembra naj bi se po projekciji epidemije krivulja okuženih lahko začela obračati navzdol, a le če ne bo novih izbruhov.«

Direktor NIJZ je pozval, naj se še posebej čuva starejše, saj spet pogosteje obolevajo, apeliral pa je tudi k cepljenju. Cepiva imamo dovolj, zato lahko zaščitimo ljudi, da ne bi prišlo do hudih zapletov in nepotrebnih smrti.

Pri nas zaenkrat precepljene 53 odstotkov populacije.

Največ umrlih je starih 85 let in več, umirajo pa tudi precej mlajši. Sprejemi v bolnišnico se po Krekovih besedah izredno hitro večajo in se ne ustavijo. Po projekciji Inštituta Jožef Stefan gredo ti sprejemi še gor in bomo lahko v naslednjih tednih še povišali število hospitaliziranih. V najslabšem primeru bi lahko imeli tudi 1200 hospitalizacij. »Zato je treba vklopiti vse ukrepe, da ne bomo prišli do točke, ko zdravstvo ne bo zmoglo več in ne bo več postelj,« je bil jasen govornik. Kaj bi lahko po mnenju epidemiologov delali bolje? »Veliko več ljudi bi morali delati od doma, zabave bi morali opustiti oziroma jih izvajati izključno v skladu z navodili PCT, v čast nam ne more biti ponarejanje dokazil o pogoju PCT. Za starejše je dobrodošel tretji odmerek cepiva s katerim lahko okrepijo imunski sistem, pogoja PCT se je treba strogo držati. Želel bi si tudi boljšega nadzora nad tem, pomembno pa je, da tisti, ki imajo odrejeno karanteno ali izolacijo, to dosledno spoštujejo in ostanejo v izolaciji in karanteni. Pravilo, ki je stalno in se ne spreminja, pa je nošenje mask v notranjosti, zunaj pa, ko ni primerne distance. Če imate kakršnekoli simptome bolezni, ne hodite okrog.

Stroka je včeraj pozno v noč razpravljala glede možnega vnovičnega zapiranja države, napravila bo zapisnik in preko tega predlagala ukrepe vladi. Več informacij o tem pa bo podala Mateja Logar, vodja svetovalne skupine.

»Ta val nas ni povezal, ta val sem napovedal, bil je pričakovan. Prebivalstvo sem prosil, naj se marsičesa vzdrži in državljane celo prosil, naj pridejo nazaj s počitnic. Zamudili smo pomemben čas avgusta in septembra, da bi se obnašali tako kot so velevala pravila in zdaj imamo, kar imamo. Delamo pa vse in se vztrajno trudimo, da bi zajezili virus.«

Za danes popoldan je sklican sestanek vlade s člani posvetovalne skupine, po katerem se bo vedelo, kaj državljane čaka v prihajajočih dneh oziroma na kakšne načine se bo zamejevala rast okužb.