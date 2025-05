Če bi živeli super zdravo, bi zmanjšali pojavnost raka za od 40 do 50 odstotkov

V nadaljevanju preberite:

Rak je pri nas, pa tudi v drugih razvitih državah, eno od največjih javnozdravstvenih bremen. Število rakavih bolnikov se veča tudi v nerazvitem svetu. Zaradi staranja populacije bo rak še vedno naraščal. Trenutno je pri nas okoli 130.000 rakavih bolnikov; število obolenj se vsako leto ­poveča za dva odstotka.

Dr. Sonja Tomšič, specialistka javnega zdravja in nacionalna koordinatorica državnega programa obvladovanja raka 2022–2026, je povedala, da dve tretjini raka nastane po 65. letu. Na vprašanje, ali je raka med mladimi res več, je dejala, da se število obolelih med mlajšimi od petdeset let ne veča hitreje kot pri starejših.

»Večkrat je slišati na primer informacije iz Velike Britanije ali ZDA, da je več raka pri mladih, da so bolj agresivni, ampak mi tega nismo zaznali. Incidenca pri mlajših od 50 let se veča, a ne hitreje kot pri starejših,« je pojasnila dr. Vesna Zadnik, predstojnica sektorja onkološke epidemiologije in registra raka.

Zelo težko je opredeliti en dejavnik tveganja za nastanek raka, saj gre po navadi za skupek več dejavnikov, ki so med seboj prepleteni, sta poudarili sogovornici. Tudi stres ni dober in sproži marsikatere negativne posledice, a kot je pojasnila dr. Vesna Zadnik, ni znanstvenih potrditev, da zaradi stresa pogosteje zbolimo za rakom. Kaj pa okoljski dejavnik, torej naš bivalni prostor?