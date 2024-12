Raka odkrijejo pri 47 Slovencih na dan

V nadaljevanju preberite:

Dr. Vesna Zadnik, ki je bila pred kratkim ponovno izvoljena tudi za evropsko predstavnico v Mednarodni organizaciji registrov raka IACR, pravi, da bo imela pandemija covida-19 dolgoročne posledice na zgodnje odkrivanje in obravnavo bolnikov z rakom: »Čeprav se je število novih primerov povečalo v primerjavi z letom 2020, še vedno nismo v celoti nadomestili primanjkljaja diagnosticiranih primerov iz prvega leta epidemije. Za zdaj pa ne opažamo, da bi to vplivalo na razporeditev stadijev ob diagnozi.«

Dobrih 9300 novih diagnoz raka pri moških in skoraj 8000 pri ženskah samo leta 2021 ali povprečno 47 na novo obolelih vsak dan, več kot 6200 izgubljenih bitk s to boleznijo in več kot 130.640 še živečih v Sloveniji, ki so kdaj že zboleli za rakom, so številke, zaradi katerih strokovnjaki Onkološkega inštituta v Ljubljani poudarjajo, da rak »zahteva še večjo pozornost pri preventivi, zgodnjem odkrivanju in celostni obravnavi bolnikov«.

Najpogostejše vrste raka pri nas, to so kožni rak, rak na pljučih, dojki, prostati ter debelem črevesu in danki, so leta 2021 predstavljali 60 odstotkov vseh ugotovljenih rakov.