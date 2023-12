Cena ogrevanja bo nespremenjena

Prihodnji četrtek bo Igor Glušič, direktor trboveljske Komunale, predal posle svojemu nasledniku Janiju Žlaku, ki s 1. januarjem postaja novi direktor tega javnega podjetja. Kot pravi Glušič, zapušča podjetje z dobrim izhodiščem za varno in stabilno poslovanje najmanj do konca kurilne sezone, cena ogrevanja pa tudi pod novim vodstvom ostaja nespremenjena. Sam stopa na samostojno podjetniško pot.

Trenutne kalkulacije, denarni tok in 'zaklenjene' količine plina in elektrike omogočajo, da cene ostanejo nespremenjene do konca kurilne sezone. Igor Glušič

Trboveljski občinski svet je elaborat cen ogrevanja, ki bodo veljale z novim letom, že potrdil, prav tako oceno poslovnega izida letošnjega leta. To pomeni, da bo megavatna ura toplotne energije z 22-odstotnim DDV in z vsemi dajatvami trboveljska gospodinjstva še naprej stala 186,76 evra, kar je dobrih 40 evrov več, kot znaša povprečna maloprodajna cena megavatne ure toplote za gospodinjstva drugod po državi. Spomnimo, da je Komunala ceno toplote novembra in decembra glede na oktober znižala za 15 odstotkov. Položnice za ogrevanje so bile v Trbovljah še lani najvišje v državi.

Jani Žlak, novi direktor Komunale Trbovlje FOTO: Polona Malovrh

Cene ogrevanja veljajo do naslednje spremembe, je poudaril Glušič: »Trenutne kalkulacije, denarni tok in 'zaklenjene' količine plina in elektrike omogočajo, da cene ostanejo nespremenjene do konca kurilne sezone, to je do aprila prihodnje leto.« O tem, ali bodo, bo odločalo novo vodstvo skupaj z občino. Kot je za Delo dejal Jani Žlak, so nespremenjene cene toplote v začetku 2024 vodstvu Komunale naložili prav vodstvo občine, komunalni nadzorniki in on v vlogi prokurista.

Na računu skoraj tri milijone

Glušič ocenjuje, da bo Komunala letošnje leto zaključila z 2,9 milijona evrov na računu. Pozitivni izid pripisuje več dejavnikom: »Prvi je podpora soproizvodnji električne energije oziroma temu, da smo letos obratovali na maksimalnih 'frekvencah' in da smo našli načine, kako pozitiven denarni tok iz naslova proizvodnje električne energije prodati na trgu. K rezultatu je pripomogla tudi vrsta ukrepov, ki smo jih sprejeli. Z njimi smo postavili tudi dobre temelje za doseganje standardov poslovne odličnosti, cene pa so po moji oceni za občane v tem trenutku vzdržne.«

Toplarna Trbovlje FOTO: Polona Malovrh

O mandatu, ki ga je končal po samo 15 mesecih, pravi, da je bil »predvsem zanimiva izkušnja«, saj se je v tej vlogi prvič soočil s področjema energetike in elektrike.

Skupaj z Glušičem odhajata tudi dve sodelavki iz financ, preostali ključni kadri, kot denimo vodja energetike oziroma komunalnega sektorja, pa ostajajo.

186,76 € bo v Trbovljah v novem letu stala megavatna ura toplotne energije z 22-odstotnim DDV in z vsemi dajatvami

Glušič se je v svojem mandatu lotil tudi »redefinicije procesov« na Komunali s ciljem, da bi v prihodnjem letu ponovno vzpostavil standarde delovanja Komunale, kot je dejal, in izpeljal sistemizacijo. Žlak je že zagotovil, da bo kadrovske spremembe izpeljal brez presežkov.