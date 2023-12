Žlak stavi na reorganizacijo brez presežkov

Aktualni prokurist Komunale Trbovlje Jani Žlak bo 1. januarja prevzel njeno vodenje. Sedanji direktor Igor Glušič se po 15 mesecih na čelu Komunale poslavlja. Kaj bo z novim letom s cenami ogrevanja, ki so bile za trboveljska gospodinjstva lansko zimo med najvišjimi v državi, novembra in decembra letos pa so za slabih 15 odstotkov nižje od oktobrskih, bo znano prihodnji teden.

»Nižji zneski na položnicah v zadnjih dveh mesecih so moja odločitev, ki sem jo sprejel na podlagi dobrih poslovnih rezultatov,« je za Delo dejal Igor Glušič in potrdil, da so zakupili dovolj plina »do konca sezone in še čez«. Megavatna ura ogrevanja z 22-odstotnim DDV in z vsemi dajatvami je tako novembra v Trbovljah znašala 186,76 evra, povprečna maloprodajna cena megavatne ure toplote v državi pa za gospodinjske odjemalce po podatkih agencije za energijo 142,74 evra; daleč najvišjo plačujejo na Ravnah na Koroškem – 248 evrov. Za primerjavo: v Celju je megavatna ura polovico cenejša od ravenske – 115 evrov, v Velenju je cena 121 evrov, v Ljubljani slabih 131, v Slovenj Gradcu 141 in v Mariboru dobrih 165 evrov.

Jani Žlak, ki je med septembrom 2020 in junijem 2022 vodil Slovenski državni holding, še vedno pa je predsednik nadzornega sveta v Petrolu, je eden od dveh kandidatov, ki so se novembra prijavili na razpis za direktorja Komunale in edini, ki je izpolnjeval vse pogoje. Kot je potrdil, je pogodbo z nadzorniki podpisal v ponedeljek. Na občini Trbovlje pričakujejo, da se bodo po burnem obdobju kratkih stikov v odnosih med občinskim in komunalnim vodstvom, predvsem pa po velikem nezadovoljstvu občanov zaradi cen ogrevanja, zadeve na komunalnem področju umirile. V kakšni kondiciji sprejema podjetje, bo jasno ob primopredaji, pravi Žlak in napoveduje tudi revizijo preteklega poslovanja, o kateri ne pričakuje, da bo pokazala »kakšna večja odstopanja«. Če so na Komunali še septembra ocenjevali, da bodo letos ustvarili 1,87 milijona evrov pozitivnega rezultata, Glušič zdaj napoved popravlja: »Še boljši bo.«

Tri prioritete

Žlak verjame, da bo z občino in županom Zoranom Pozničem dobro sodeloval, saj je bil že v preteklih treh mesecih, kar opravlja funkcijo prokurista Komunale, »nekakšna tamponska cona«.

Nadzornikom je vizijo razvoja Komunale oziroma program že predstavil, toda »zares kakovosten strateški in letni program bo mogoče pripraviti šele prihodnje leto – za naslednja štiri leta«, in tega bo mogoče ažurirati letno – glede na razmere.

Program ima tri prednostne točke: reorganizacijo Komunale, ki si je – tako Žlak – želijo tudi delavci, saj obstoječa organiziranost menda ni optimalna. Druga in hkrati najbolj boleča za trboveljska gospodinjstva bo prihodnja cena ogrevanja. Tretja prioriteta je kratkoročna: urejeno okolje.

Presežkov reorganizacija ne predvideva, a kot napoveduje sedanji direktor Glušič, naj bi štirje vodilni kadri odšli z njim. Bo torej Komunala obglavljena začela novo leto? »Vsak od nas je nadomestljiv. Verjamem, da morda vsi štirje ne bodo odšli. Sam že imam rešitev. Komunala bo 1. januarja normalno poslovala naprej,« je zagotovil Žlak.