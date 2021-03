Cepljeni velenjski učitelji spet v šoli

Ravnatelj OŠ Mihe Pintarja Toledaje za Delo potrdil, da je huda reakcija na cepljenje s cepivom AstraZenece pri vseh učiteljih čez konec tedna izzvenela: »Pouk danes poteka normalno, v celotni zasedbi. Dva zaposlena sta sicer v bolniški, ampak to ni povezano s cepljenjem.«Spomnimo, da so morali v petek pouk v tej šoli odpovedati, ker je 26 učiteljev od 34 cepljenih imelo hujšo reakcijo. Vsi so imeli visoko vročino, glavobol, bolečine v kosteh, slabosti, dve zaposleni tudi vrtoglavico. V Velenju so cepili okoli 650 šolnikov, v drugih šolah toliko težav niso zaznali. Večje število reakcij zaposlenih po cepljenju so imeli tudi v Vrtcu Velenje, kjer se je z AstraZeneco cepilo 69 zaposlenih, 20 jih je moralo po cepljenju ostati doma.O hujših reakcijah poročajo tudi iz drugih šol. Danes tako odpade pouk pri posameznih učiteljih v Glasbeni šoli Celje. Kot je dejal ravnatelj, so v soboto cepili okoli 30 učiteljev: »Nekateri bodo imeli pouk na daljavo, nekateri so ga danes odpovedali. Pričakoval sem še več odpovedi, glede na to, da so povedali, da je pri AstraZeneci pri prvem odmerku malce hujša reakcija. Zato smo se ravnatelji pogovarjali, da bi bilo smiselno cepljenje načrtovati ob petkih, da morebitna reakcija do ponedeljka izzveni.«Cepljenje šolnikov bodo v Ljubljani začeli jutri. Kot so sporočili iz ZD Ljubljana, pričakujejo okoli 2000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.