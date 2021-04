Cepljenje maturantov je neupravičeno in nedopustno

Člani Iniciative slovenskih zdravnikov





Nekaj njihovih članov najdete med podpisniki določenih prispevkov na njihovi spletni strani. Pravijo, da skupina močno raste, a žal se večina članov zaradi strahu pred posledicami (marsikdo jih je že bil deležen – glejte spodaj, so pa med njimi tudi specializanti, katerih prihodnost je odvisna od kolegov, ki ne sprejemajo drugačnega znanstvenega oziroma strokovnega mnenja, raziskovanja) noče javno poimensko izpostaviti. Zato so se odločili, da vsi skupaj nastopijo le pod imenom Iniciativa slovenskih zdravnikov. Njihovi člani so se v preteklosti že pojavili tudi v mainstream medijih (Matjaž Figelj, Sabina Senčar, Biserka Ilin, Stanko Pušenjak in še nekaj posameznikov), pridružili pa so se jim tudi nekateri novi, ki si želijo argumentacije pro et contra in so vedno pripravljeni sodelovati v konstruktivni debati. »Potrebujemo le voljo in pripravljenost vseh akterjev za enakovreden, spoštljiv dialog, brez jemanja stvari iz konteksta,« so zapisali ob svoji predstavitvi.



V Inciativi slovenskih zdravnikov so se oglasili v zvezi z najnovejšo strategijo cepljenja, kjer so na prednostno listo cepljenja proti sars-cov-2 uvrstili maturante. Generalna direktorica direktorata za javno zdravjeje pojasnila, da je predlog podala državna komisija za splošno maturo kot odgovor v skrbi za duševno zdravje mladih. Člani Posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) se s tem niso strinjali, češ da ne gre za skupino s povečanim tveganjem za hud potek bolezni covid-19.V Iniciativi slovenskih zdravnikov so sporočili, da se strinjajo z utemeljitvijo posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ in jih v njihovi odločitvi podpirajo. Nesmiselnost cepljenja maturantov so tudi strokovno utemeljili:1. CDC (ameriški center za nadzor bolezni) je februarja 2021 navedel, da v populaciji otrok starih od 0–19 let okužbo z virusom sars-cov-2 preživi 99.997 odstotka otrok.2. Profesorje na predavanju aprila 2021 v seriji predavanj o covidu-19 navedla podatek s tiskovne konference MHRA (The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) v Veliki Britaniji, da je pri mlajših od 29 let tveganje za resne stranske učinke po cepljenju s cepivom AstreZeneca večje od tveganja za hud potek bolezni, v razmerju 1,1 : 0,8.3. Zaščita po cepljenju s cepivom vaxzevria AstreZenece naj bi se začela tri tedne po prvem odmerku, v celoti pa šele 15 dni po drugem odmerku, ki sledi prvemu po devetih do 12 tednih. Maturantje začnejo z maturo 4. maja, kar bo šele 11 dni po prvem odmerku. V tem času bodo lahko zaradi cepiva celo bolj dovzetni za kakršnokoli okužbo.4. Cepljenje bo potekalo 11 dni pred začetkom mature. Predmaturitetno obdobje je za maturante zelo stresno, kar vpliva tudi na njihov imunski sistem, ki bi bil ob izpostavitvi cepljenju še dodatno obremenjen. Pri cepivu vaxzevria se lahko pojavijo kratkoročni neželeni učinki, ki (lahko) negativno vplivajo na počutje maturantov ravno v času najintenzivnejših priprav na maturo.5. Dijaki, ki so mlajši od 18 let, so predvideni za cepljenje z mRNA cepivom comirnaty podjetja Pfizer/Biontech. Drugi odmerek omenjenega cepiva se prejme predvidoma 21 dni po prvem odmerku; cepljenje z njim bi tako potekalo v času opravljanja mature. Ob tem, da se pri cepivu comirnaty lahko različno pogosto pojavijo kratkoročni neželeni učinki, je velika verjetnost, da bo to negativno vplivalo na počutje maturantov ravno v času najintenzivnejših priprav in opravljanja mature.6. Dolgoročni učinki cepiv zaradi kratkotrajne uporabe, pomanjkljivih in nedokončanih študij še niso znani.7. Institut Jožef Stefan (IJS) v svoji projekciji širjenja bolezni covid-19 na dan 19. april 2021 navaja : »Epidemija še naprej upada. Ocenjeno reprodukcijsko število Ro je približno 0,9«. Glede na to je tudi verjetnost okužbe med maturanti manjša in upada.8. Vprašanje je, kako bi s cepljenjem pozitivno vplivali na duševno zdravje maturantov. Verjamemo, da so njihove stiske prisotne predvsem zaradi pomanjkanja priprav na maturo in okrnjenih socialnih stikov, in ne zaradi strahu pred (zanje) večinoma nenevarno boleznijo.Ob zapisanem v Iniciativi menijo, da je cepljenje maturantov iz strokovnega in epidemiološkega stališča v tem trenutku neupravičeno in nedopustno. »Maturante, ki bi se kljub temu odločili za cepljenje, pa je nujno objektivno seznaniti z vsemi dokazanimi ali potencialnimi stranskimi učinki cepiva , ki bi ga morebiti prejeli,« so zapisali.