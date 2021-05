Okužb v DSO po začetku cepljenja malo

Včeraj je bilo skupaj opravljenih 3.585 PCR testov in 33.625 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 288 novih okužb. Sedemdnevno povprečje se je še nekoliko znižalo in po danes objavljenih podatkih znaša 282 (včeraj 288), je sporočila tiskovna predstavnica vlade. Kar se tiče števila cepljenih, jutranji podatki kažejo, da je s prvim odmerkom cepljenih 653.310, z vsemi odmerki pa 381.619 oseb. Danes so tudi začeli z organizacijo stojnic, na katerih bodo študenti višjih letnikov medicinske fakultete pojasnjevali morebitne dileme glede cepljenja.Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti​je povedal, da na ministrstvu že od začetka krize budno spremljajo dogajanje na trgu dela. Ključni cilj je, da ublažijo posledice pandemije in da ohranijo čim več delovnih mest, kar jim tudi uspeva, je dejal. »Eden najpomembnejših ukrepov na trgu dela je ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Zato je vlada še za en mesec, torej do konca junija, ta ukrep podaljšala. Zanj smo doslej namenili več kot 533 milijonov evrov,« je povedal. Po vseh protikoronskih zakonih je bilo po besedah ministra do vključno 27. maja 2021 za ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalcem izplačanih 538,6 milijona evrov, in sicer 31.631 delodajalcem za 214.225 zaposlenih. Za ukrepe na trgu dela so na ministrstvu namenili 640 milijonov evrov.Delodajalci v prvem polletju 2021 sicer napovedujejo 2,1-odstotno rast zaposlenosti oz. skoraj 29.000 zaposlitev.Razmere v domovih za starejše občane so se, odkar imamo na razpolago cepivo, izrazito normalizirale, je poudaril Cigler Kralj. Okužb med stanovalci in med zaposlenimi je zelo malo. V zadnjem tednu je bilo le pet okužb med stanovalci in pet okužb med zaposlenimi. Dodal je, da kdor je bil cepljen ter se je okužil, je okužbo prebolel skoraj brez znakov bolezni. Zato je znova pozval k cepljenju.Pojasnil je še, da so pripravili razpis za vlaganje v infrastrukturo z domove za starejše. V času pandemije so se namreč razgalile vse slabosti in dolgoletno pomanjkanje vlaganj.