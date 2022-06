Čutite spremembo v zraku? Lažje se diha.

Parada ponosa je privabila približno 5000 udeležencev, ki so slišali tudi zahvalo, ker so skupaj pokazali, kakšno državo si želijo. V društvu Parada ponosa menijo, da jih skupaj z novo vlado čakajo štiri leta konstruktivnega dela naproti bolj enakopravnem položaju LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.

»Skupaj smo pokazali, kakšno državo si želimo. Pokazale smo, da si želimo demokratično, svobodno družbo, ki bo slavila svojo raznolikost in nas hkrati povezovala v solidarnosti. Pokazali smo, da verjamemo v svobodo medijev. Pokazali smo, da potrebujemo umetnost in kulturo v vsej njuni barvitosti in alternativnosti ter da smo se zanju pripravljene glasno boriti. Pokazali smo, da nas skrbi za naš planet in da smo več kot pripravljeni delati odločne korake proti trajnostnim in podnebju prijaznim praksam. Pokazali smo, da se zavzemamo za pošteno plačilo in delo v pravičnih pogojih,« je dejala Katja Štefanec, predstavnica društva Parada ponosa.

Tudi zato so se letos ponovno zbrali, a z več upanja in z zelo jasno vizijo. »Od nove vlade pričakujemo, da bo skupaj z nami naredila konkretne korake proti enakopravnosti vseh LGBTIQ+ oseb v Sloveniji. Pričakujemo sogovornike in sogovornice. Pričakujemo spremembe,« pravi Katja Štefanec.

Festival se je končal s paradnim dnem. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Čez štiri leta želijo samozavestno reči, da je vlada Roberta Goloba upoštevala mavrične volivke in volivce. V času mandata naj bi tako uredili dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo in pravico do posvojitve za LGBTIQ+ pare. Na pobudo ministra za zdravje naj bi parlament izglasoval prepoved nenujnih operacij na interspolnih dojenčkih in otrocih.

Letos se je zbralo 5000 ljudi. FOTO: Črt Piksi/Delo

Uspešno delo medresorske komisije naj bi pripeljalo do uveljavitve pravnega priznanja spola na podlagi samoidentifikacije v praksi. Ministrica ali minister za vzgojo in šolstvo pa naj bi se zavzel za vzpostavitev programa za šole, ki naslavlja vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in izraza.

Parada ponosa od Metelkova do Kongresnega trga. FOTO: Črt Piksi/Delo

Zoran Janković, župan MOL, je v svojem nagovoru poudaril, da je ponosen na dosežke LGBTIQ+ vidnosti v Ljubljani in skupnosti izrazil čestitke. Katja Štefanec je opozorila, da se letos spet zbirajo, a je nekaj drugače. »Čutite spremembo v zraku? Lažje se diha,« je dejala in dodala, da je Simona Muršec lani na paradi rekla »Ite na tote jebene volitve«. In so šle. »Mavrični glas je pripomogel k temu, da smo se v rekordnem številu udeležile volitev in vplivale na njihov izid.

Festival Parada ponosa lani. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Mavrični glas je dokaz, da spremembe lahko dosežemo,« še pravi Katja Štefanec, ki se zaveda, da se »tako vaše kot naše delo šele zares začenja in pripravljeni smo skupaj z vami graditi boljšo prihodnost tako za LGBTIQ+ skupnost kot tudi vse druge manjšine, ki smo site diskriminacije«.