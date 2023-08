Danes in v petek lahko ob plohah in nevihtah narastejo hudourniki

Ob popoldanskih plohah in nevihtah lahko danes in v petek narastejo posamezni hudourniki in manjše reke, verjetnost za to je danes večja na severu države. Možna so razlivanja padavinske in zaledne vode, predvsem na Gorenjskem, Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, kjer so odtočne razmere ob vodotokih in zaledjih spremenjene, opozarja Arso.

Kot so sicer navedli v hidrološkem poročilu Agencije RS za okolje (Arso), se bodo sicer v večjem delu države danes in v prihodnjih dneh pretoki rek zmanjševali.

Po kratkotrajnih močnih padavinah na območju Zreč je v sredo hitro narasla Dravinja v zgornjem toku, ki je popoldan in zvečer že upadala tudi v srednjem toku. Trenutno reke povsod počasi upadajo. Vodnatost rek je v večjem delu države srednja, le v južni in jugozahodni Sloveniji ostaja vodnatost mala, so pojasnili.

Po napovedih meteorologov bo danes povečini sončno, popoldne lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ob tem lahko lokalno v razmeroma kratkem času pade do okoli 15 litrov dežja na kvadratni meter. Tudi v petek popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, možni bodo nalivi.