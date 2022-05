Danes stavka, politični boj bi lahko trajal do februarja

Novinarji RTV Slovenija bodo danes začeli opozorilno stavko. V sindikatu so navedli, da bodo novinarji in ustvarjalci delali, a program bo namenjen predvsem stavkovnim zahtevam, izpostavljanju pomena RTV Slovenija in avtonomnega novinarstva. Kako bodo sprejete njihove zahteve, bi lahko bilo že jasno v popoldanskih urah, ko bo zasedal programski svet, pred katerim bo več za prihodnost RTV Slovenija ključnih vprašanj.

»Premeščanja, kadrovske menjave, ukinjanje informativnih oddaj, poskusi cenzure, kaotična in neprofesionalna programska shema ter podrejanje predvolilnega programa in programskih vsebin političnim interesom vladajoče koalicije so resno ogrozili profesionalno novinarstvo na RTV in poslanstvo javnega medija,« razmere na RTV Slovenija opisujejo v sindikatu novinarjev, kjer zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo ter tudi dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o zvišanju najnižjih plač na RTV.

Če sporazum o reševanju stavkovnih zahtev ne bo sklenjen do 30. maja, pa zahtevajo odstop vodstva, in sicer generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice Informativnega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije (MMC) Igorja Pirkoviča, ter odstop predsednika programskega sveta RTV Slovenija Petra Gregorčiča.

Odnosi novinarjev in ustvarjalcev RTV Slovenija ter vodstva so se namreč zaostrili predvsem po tem, ko jim novi generalni direktor Grah Whatmough ni bil pripravljen prisluhniti pri opozorilih, da njegov programsko-produkcijski program ni uresničljiv in pomeni osiromašenje programa na TV Slovenija. Tik pred sprejetjem programsko-produkcijskega načrta, ki se še zdaj ne izvaja, kot je bil zastavljen, je generalni direktor ob obstrukciji Janševi koaliciji naklonjenih programskih svetnikov odstavil tudi direktorico TV Slovenija Natalijo Gorščak. Zatem je zamenjal tudi urednika MMC, ne da bi pred tem za mnenje vprašal kolektiv MMC.

Danes o imenovanju Gorščakove

O imenovanju Gorščakove za direktorico TV Slovenija bodo programski svetniki danes odločali znova, saj jo je v imenovanje predlagal Grah Whatmough kot edino prijavljeno na že ponovljeni javni razpis. V utemeljitvi je zapisal, da je k njegovemu predlogu pripomoglo tudi dejstvo, da so pred TV Slovenija pomembna imenovanja kar treh odgovornih urednikov programov, česar pa ni mogoče opraviti brez imenovanega direktorja televizije oziroma vršilca dolžnosti. Posle direktorja TV Slovenija opravlja sam, a ne da bi ga za vršilca dolžnosti imenoval programski svet. Tako imenovanja odgovornih urednikov programov sam najverjetneje ne bi mogel izpeljati.

Kako bodo danes glasovali programski svetniki, ki so v večini naklonjeni Janševi koaliciji in posledično Grahu Whatmoughu, oziroma ali je to edini razlog, ki tiči za njegovim predlogom, bo torej jasno danes. A težko je verjeti, da bi se odpovedali nadaljevanju »uravnoteževanja« RTV Slovenija, v imenu katerega so se dogajale posamezne kadrovske zamenjave in programske spremembe.

Dva predloga zakona opozicije, eden koalicijski

Da bi »uravnoteževanje« lahko nadaljevali, je SDS vložila kar dva predloga zakonodajnih sprememb RTV Slovenija, s čimer so preprečili, da bi bodoča koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levica po hitrem postopku spremenila način njenega vodenja. Ta naj bi po njihovih zagotovilih prinesel depolitizacijo, saj državni zbor ne bi več imenoval večine predstavnikov v programski in nadzorni svet.

A v SDS so, kot kaže, odločeni, da bodo te spremembe nastajajoče koalicije blokirali in na svoj prvi predlog vložili še predlog za izvedbo posvetovalnega referenduma, ki ga bo bodoča koalicija lahko zavrgla šele po 30 dneh. S podobnimi manevri bodo po besedah naših sogovornikov najverjetneje še nadaljevali in tako je mogoče, da bi do končne odločitve o tem, ali bodo uveljavljene spremembe, ki jih predlaga bodoča koalicija, prišli šele februarja.

Če pa bi te spremembe ljudje na naknadnem zakonodajnem referendumu zavrnili – v SDS razmišljajo, da bi začeli zbirati podpise –, zakonodajalec teh določil ne bi smel spreminjati še eno leto.