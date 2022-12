Daniel Grabar predčasno končuje mandat direktorja soboške bolnišnice

Svet Splošne bolnišnice Murska Sobota je na ponedeljkovi seji sprejel sporazum o predčasnem končanju mandata direktorja Daniela Grabarja. Funkcijo bo opravljal do 31. marca, medtem pa bodo stekli postopki za izbiro novega direktorja, so sporočili iz bolnišnice.

Odločitev zorela dlje časa, vodenje je postajalo vse bolj zahtevno

Najprej se zahvaljujem Svetu zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota za razumevanje, potem ko sem po 23 letih delovanja v vodstvu bolnišnice zaprosil za predčasno končanje svojega mandata. Znano je, da bolnišnica še vedno posluje negativno, ocenjujem pa, da je dobro vodena, in tudi verjamem, da bodo trenutne finančne težave tudi uspešno rešene, kar nakazujejo rezultati zadnjih dveh mesecev. Kljub temu sem vodenje bolnišnice prepustil novim sodelavcem, preostali člani vodstva bolnišnice pa nadaljujejo svoj mandat in ostajajo na svojih funkcijah. Odločitev o predčasnem končanju mandata je zorela že dlje časa, predvsem od poletja, ko je vodenje postajalo vse bolj zahtevno, po drugi strani pa tudi zaradi osebnih zdravstvenih težav, ki jih sicer ne postavljam v ospredje. Tudi zato sem opustil nekatere funkcije, tudi predlagal prekinitev mandata, vendar za to sprva ni bilo posluha. Ko sem jasno povedal, da ne bom mogel nadaljevati, smo se uspeli dogovoriti za sporazumno skrajšanje mandata. Kakšnih pritiskov ob tem ni bilo, zaradi neuspešnega medletnega poslovanja me tudi ni nihče postavljal pred dejstvo, navsezadnje se je poslovanje v zadnjih dveh mesecih obrnilo navzgor, čeprav celoletno verjetno ne bo pozitivno. Bo pa izguba manjša, kot se je sprva kazalo. Pred mano so tako novi izzivi, strokovno delo pa želim nadaljevati v naši bolnišnici.

Daniel Grabar, direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota

Vlada je namreč junija zaradi slabega poslovanja zamenjala člane sveta tudi v soboški bolnišnici, ki je imela v prvih petih mesecih 1,5 milijona evrov izgube in za skoraj šest milijonov evrov zapadlih obveznosti.

To je bilo za Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana največ med slovenskimi bolnišnicami. Kot je takrat povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, bodo z menjavo v svetih zavodov najprej poskušali stabilizirati stanje, nato pa zagotoviti pozitivno poslovanje ob koncu leta.

Svet bolnišnice je sicer na ponedeljkovi seji obravnaval poslovno poročilo in načrt sanacije z realizacijo ukrepov bolnišnice za obdobje desetih mesecev letos ter oceno poslovanja do konca tega leta. Kot so zapisali v sporočilu, je potrdil najem dolgoročnega posojila in postopek za izbiro notranje revizije ter načrt notranje revizije za prihodnje leto. Vodstvo mu je predstavilo tudi stanje čakalnih dob ter izhodišča in časovnico priprave strategije bolnišnice za obdobje 2023–2030.

Grabar, ki se bo vrnil na strokovno delovno mesto, je mandat začel marca lani, ko je nadomestil Bojana Korošca.