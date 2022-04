Avstrijska pošta želi na slovenski trg

V nadaljevanju preberite:

Zalando, About You in Eurodis, spletne trgovine, ki zelo hitro rastejo na vseh trgih, tudi v Sloveniji, za zdaj še sodelujejo s Pošto Slovenije, v kateri pa dopuščajo možnost, da bodo na trgu dobili konkurenco. Pričakovanja uporabnikov poštnih storitev se povečujejo, pravi generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot. Marsikdaj pričakujejo dostavo v enem dnevu. Prihod avstrijske konkurence ne bi bil presenečenje.

Trg dostave paketov je zanimiv zaradi visoke rasti spletne prodaje. Za Pošto Slovenije je pomemben, saj so v tem strateškem segmentu zaznali dvomestno rast. Delež prihodkov v celotnih prihodkih še zdaleč ni nepomemben. V avstrijski pošti pa paketni posel že presega poštnega. Pošta Avstrije je prisotna na trgih v jugovzhodni in južni Evropi – bela lisa v regiji je Slovenija. Za Delo so na Dunaju potrdili, da jih vstop na slovenski trg zanima.