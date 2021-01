Del opozicije za nujno sejo odbora o sofinanciranju Zavoda Iskreni

FOTO: Voranc Vogel/Delo

V LMŠ, SD, Levici in SAB zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za delo, na kateri bi obravnavali sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije covida-19, še zlasti projektov Zavoda Iskreni, ki je po njihovi oceni sporno . Minister za delo, ki je soustanovitelj zavoda, pa je očitke danes zavrnil.Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je lansko poletje objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije. Namen je bil podpreti projekte, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi epidemije, so v opoziciji navedli v zahtevi za nujno sejo.Na razpisu so izbrali tudi Zavod Iskreni, Zavod za kulturo življenja. A to je po besedah vlagateljev zahteve za nujno sejo zavod, ki je »ideološko, politično in kadrovsko tesno povezan s stranko NSi«. Minister Cigler Kralj je njegov soustanovitelj, danes pa v njem deluje kot prostovoljec, s soprogo vodita tudi enega od plačljivih zavodovih programov e-priprave na zakon, so zapisali.i.Kot ocenjujejo, se postavlja tudi vprašanje, ali je poslanstvo in delovanje zavoda skladno s ciljem javnega razpisa, ki je boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji. Zavod namreč nasprotuje splavu in promovira vsebine, ki spodbujajo diskriminacijo.V času epidemije je poleg tega smiselno po njihovem mnenju razmisliti tudi o tem, ali je prav, da ministrstvo nameni sredstva zavodu, ki spodbuja gibanje proti cepljenju. Tudi s tega vidika je podelitev sredstev zavodu vprašljiva, so navedli.Odbor naj po njihovem predlogu s sklepom pozove ministrstvo, da pošlje DZ dokumentacijo, na podlagi katere je bil na javnem razpisu izbran omenjeni zavod, in razloge za tako odločitev. Komisiji za preprečevanje korupcije pa naj predlaga, da preuči morebitne sume korupcijskih tveganj, povezanih z ministrovo osebno vpletenostjo v javni razpis za omenjeno sofinanciranje projektov.Minister Cigler Kralj pa je danes pojasnil, da se je še pred nastopom ministrske funkcije izločil iz vseh organov zavoda, tako da na njegovo delovanje nima nikakršnega vpliva.O vlogah je po njegovih besedah odločala razpisna komisija, razpisna dokumentacija pa je jasno določila pogoje, ki so še danes objavljeni na vladnih spletnih straneh. »Vse je ves čas potekalo popolnoma transparentno,« je zatrdil. Ob tem je poudaril, da je tako na zavodu kot na ministrstvu izločen iz vseh postopkov, ki bi bili lahko potencialno konfliktni.Njegova pripadnost zavodu pa temelji na prostovoljnem delu, od katerega nima finančne koristi. Tako skupaj s soprogo že več kot 15 let sodelujeta v preventivnih in izobraževalnih programih zavoda, saj je preventiva na področju dobrih odnosov zelo pomembna, sploh v tem času, je povedal.Poudaril je, da je vseh 17 izbranih organizacij dobilo toliko sredstev, za kolikor so zaprosile. »Torej so same ovrednotile svoje programe. Tako jim je bilo skupaj podeljenih skoraj dva milijona evrov. Med prejemniki so tudi zveza prijateljev mladine, SOS telefon, Karitas, Rdeči križ, Kralji ulice, Slovenska filantropija in drugi,« je naštel.