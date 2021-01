Zavodu, ki ga je soustanovil minister Cigler Kralj, 130 tisoč evrov

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je na razpisu omenjenega ministrstva dobil več kot 130.000 evrov, je poročal portal Necenzurirano. Minister je zatrdil, da pri odločitvah ni imel vpliva.Razpis je ministrstvo namenilo sofinanciranju projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije. Nanj se je prijavilo 135 nevladnih organizacij, ministrstvo pa jih je na koncu izbralo 17. Med njih je razdelilo dva milijona evrov evropskega denarja.O tem, kdo bo dobil denar in koliko, je odločila strokovna komisija pod vodstvom, članice kabineta ministra Cigler Kralja, navaja portal. Denar bodo v Zavodu Iskreni namenili za sofinanciranje dela zakonskih in družinskih terapevtov ter pripravo delavnic in drugih vsebin.Cigler Kralj se je po poročanju portala iz lastništva zasebnega zavoda umaknil 10. marca lani, torej tri dni pred prevzemom ministrske funkcije. Kot je zatrdil, pri odločitvah ni imel vpliva.»Razpis v višini skoraj dveh milijonov evrov je bil javni razpis, z ustanovljeno komisijo, namenjen pa je bil ravno organizacijam, ki delujejo na terenu z najranljivejšimi. Izvajajo različne programe, predvsem pa gre za psihosocialno pomoč, preventivo in kurativo. Verjamem, da je razpisna komisija pregledala vse vloge,« je dejal minister med današnjim obiskom v Podbrdu. Pri tem je dodal, da zaupa komisiji, da je svoje delo opravila strokovno.Minister v zavodu že več kot desetletje deluje tudi kot prostovoljec. »Odkar pa sem minister, imam že za družino malo časa, tako da tudi kot prostovoljec žal nimam priložnosti sodelovati v katerem koli programu, torej že več kot leto dni,« je pojasnil.