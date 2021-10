Fafangel: Če še kdo ni opazil, je pandemija

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel je v izjavi za javnost povedal, da epidemiološka slika ni tako črna, kot je bila lani. »Ni pa to edino, kar kroji našo usodo. Cepljenje, ki smo ga dosegli, je naredilo svojo. A to ne pomeni, da gremo lahko naprej v takšne številke,« opozarja in pravi, da moramo vsi narediti, kar stroka predlaga, da ne pridemo v ekstremne številke.

Dodal je, da v vsaki državi odločevalci ob slabih številkah potegnejo ročno zavoro in nič drugače ni pri nas. A tako imenovani lockdown na dolgi rok ni rešitev. »Rešitev je na nas samih,« izpostavlja in pravi, da je napačno mišljenje, da je prekuženost rešitev. »Cepljenje je dokazano najbolj varen ukrep.«

Obetajo se novi ukrepi

Kot pravi, ne ve, kaj naklepa vlada glede zaostrovanja ukrepov, ve pa, kaj svetuje stroka. To pa je, da družba pogoje PCT potrebuje, da virus ne bo več povzročal tako velike grožnje. Strahu zdaj ni več, tako Fafangel, ostali so samo še ukrepi, ki so smiselni.

Vsem nasprotnikom preverjanja pogojev PCT pa sporoča: »Ko vas nekdo vpraša za QR kodo, jo pokažite z nasmehom. Če še kdo ni opazil, je pandemija.«

Svetuje, naj se upoštevajo navodila stroke. »Zadržujemo se v odprtih prostorih, maska v zaprtih prostorih, izogibanje večjim združevanjem. Potrebujemo to, da se ob prvih znakih bolezni izoliraš, sledi testiranje, nujno pa obvestiti vse stike. Ne čakajte, da vas pokliče epidemiološka služba. Imamo tudi digitalno orodje, aplikacijo #OstaniZdrav, ki je učinkovita in anonimna.«

Po mnenju Fafanla ni ključnih naslednjih 14 dni, ampak sta ključna že naslednja dva dneva. »Najkrajša inkubacija covida je dva dni. Če bomo danes ravnali drugače, bodo rezultati hitro vidni. Na nas je, da temu naredimo konec. Na vsakemu posamezniku je, da se cepi, se gre testirat, nadene masko, naloži aplikacijo,« je še enkrat ponovil Fafangel.

Stanje se slabša

Epidemiološka slika v Sloveniji ni dobra. V sredo so opravili 7315 PCR testov in potrdili 2631 pozitivnih primerov. Delež okužb je tako znašal slabih 36 odstotkov. Opravili so tudi 26.385 hitrih antigenskih testov. Hospitaliziranih je 547 covidnih bolnikov, od tega jih 131 potrebuje intenzivno terapijo. V sredo je po podatkih sledilnika za covid-19 umrlo 10 ljudi s covidom-19. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb s koronavirusom se je dvignilo na 2067, kar je 113 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev znaša 1125, to je 74 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje cepljenih 1.185.861 oseb oziroma 56 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.115.773 oziroma 53 odstotkov populacije.

Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj opozoril, da smo na prelomnici, če se trend širjenja koronavirusa ne bo obrnil, bo predlagal vsaj delno zaprtje družbe, in sicer v trenutku, ko bo zasedenih od 160 do 180 intenzivnih postelj – v sredo jih je bilo 133. Tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je napovedal poostreno preverjanje pogoja PCT v lokalih, v skrajnem primeru bo ob neupoštevanju pravil možno tudi zaprtje dejavnosti.

Zaradi hitrega širjenja okužb so se na vladi odločili za nekaj dodatnih zaostrovanj, med drugim za uvedbo rednega presejalnega testiranja na okužbo z novim koronavirusom v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. Uporabnike in oskrbovance bodo redno testirali, da preprečijo izbruhe okužb.O morebitnih nadaljnjih ukrepih pa bodo po besedah ministra Poklukarja razmišljali skupaj s svetovalno skupino za covid-19.