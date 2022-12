Delodajalci za prvo polletje 2023 napovedujejo dodatno zaposlovanje

Delodajalci v Sloveniji za prvo polovico leta 2023 napovedujejo 2,6-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 36.300 zaposlitev. Na drugi strani se neskladja na trgu dela poglabljajo, težave z iskanjem kadra tudi v prihodnje pričakuje dobra polovica delodajalcev, je pokazala raziskava Zavoda RS za zaposlovanje.

Najobetavnejše napovedi glede gibanja zaposlovanja so v gradbeništvu, gostinstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, kažejo rezultati najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja, v kateri je oktobra in novembra sodelovalo več kot 2800 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije.

Pomanjkanje kandidatov za zaposlitev čuti dobra polovica delodajalcev

V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarji, prodajalci in natakarji.

S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v zadnjih šestih mesecih soočalo več kot polovica delodajalcev (56,8 odstotka). V skupini velikih delodajalcev se jih je s pomanjkanjem ustreznih kadrov srečevalo več kot 80 odstotkov.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Podatki še kažejo, da se neskladja na trgu dela poglabljajo, težave delodajalcev z iskanjem kadra so vse pogostejše, pravijo na zavodu. Dobra polovica delodajalcev (53,9 odstotka) tudi v prihodnje pričakuje težave z iskanjem kadra. Najbolj zaskrbljeni so delodajalci iz gostinstva ter zdravstva in socialnega varstva, kjer jih skoraj tri četrtine v prihodnosti pričakuje težave z iskanjem kadra.