Delodajalec mora utemeljiti vsako kamero

»Resničnostni šov« v pakirnici in preprodajalnici rib na Kozini, kjer je podjetniška družina Šuštar prek kamer in mobilnih telefonov na daljavo spremljala delavce v proizvodnih prostorih ter jih priganjala k delu, je le eden od primerov takšne sporne prakse. V uradu informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik na leto obravnavajo od pet do deset prijav spornega snemanja delovnih prostorov, od tega se v približno polovici primerov izkaže, da je šlo za nezakonit poseg v pravice zaposlenih.