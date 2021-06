Deset odstotnih točk med vlado in levim polom

V nadaljevanju preberite:

Za katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri? Na to vprašanje, ki so ga anketarji Mediane za Delo med 7. in 10. junijem postavili 710 polnoletnim prebivalcem, ki predstavljajo reprezentativen vzorec za Slovenijo, jih je največ, skoraj petina, odgovorila, da ne ve. Kako pa kaže strankam?