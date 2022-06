Deseterica na zaslišanje, a vprašanje kdaj

Aktivist Vili Kovačič včeraj še ni vedel, ali je zbral 2500 podpisov za začetek postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o vladi, s katerim želi Golobova koalicija preoblikovati vlado. »Ne štejem jih,« je dejal Kovačič in v vsakem primeru napovedal, da bo pobudo danes do 16. ure vložil, ne glede na to, ali jih bo zbral dovolj. Upa namreč, da se mu bo s podpisi pridružil še kdo drug ali pa da bo v zadnjem trenutku sprejel veto državni svet.

SDS se namreč še ni jasno opredelila, ali bodo po posvetovalnem referendumu – zaradi česar se je Golobova vlada vzpostavila še po starem zakonu – zahtevali še razpis naknadnega zakonodajnega. Odločitev naj bi bila sprejeta danes, je bilo slišati. Sprejeli pa naj bi jo predvsem na podlagi odziva javnosti, ob čemer bodo gotovo tehtali, kaj s tem lahko pridobijo.

»Stranka, velika, kot smo mi, te podpise lahko zbere v enem dnevu, če je treba,« je na dan sprejetja sprememb zakona o vladi odgovarjal poslanec SDS Žan Mahnič. Zanikal pa je, da bi tudi zgolj z namenom zavlačevanja uveljavitve sprememb zakona o vladi v boj poslali Vilija Kovačiča. Zaradi poletnih počitnic bi se zbiranje potrebnih 40.000 overjenih podpisov, ki sledi pobudi, podprti z 2500 podpisi, lahko začelo šele jeseni. A prav to bi lahko bila tudi voda na mlin SDS, saj bi tako lahko aktivirala svojo volilno bazo pred lokalnimi volitvami.

»Prepričan sem, da bo pri kateremkoli referendumu na katerokoli temo prejšnja vlada dobila še eno lekcijo od ljudi, da jih v resnici nočejo, ne njih ne njihovih metod,« je do zdaj na to odgovarjal predsednik vlade Robert Golob.

Če pa se v SDS za odhod na naknadni zakonodajni referendumu ne bodo odločili ali če Kovačič ne bo zbral dovolj podpisov – vzrok za to bi lahko bila po njegovem mnenju medijska blokada –, v koaliciji napovedujejo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori že za prihodnji teden. Vsi ministri in ministrice, ki se jim spreminjajo resorji, bodo predvidoma odstopili, nato pa bo Golob ponovno predlagal deseterico kandidatov za tri nova in sedem spremenjenih resorjev.

Glede tega so v koaliciji na podlagi različnih pravnih mnenj sicer preigravali več scenarijev, a bodo, da bi se izognili dvomom, kot kaže, izbrali najvarnejšo možnost in na zaslišanja poslali vse, ki se jim spreminjajo resorji ali se bodo na novo pridružili ministrski ekipi. Piko na i v tej dilemi bo najverjetneje postavila še parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Za njeno mnenje pa bo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič zaprosila po uveljavitvi zakona.