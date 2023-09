Dijakinja fizično napadla stanovalko doma za starejše

Poročilo o videoposnetku iz socialnovarstvenega zavoda, v katerem dijakinja na študentskem delu fizično obračunava s starejšo stanovalko, so prejeli na ministrstvu za solidarno prihodnost, ki je pristojno za socialnovarstvene zavode, tudi domove starejših.

Kot je pojasnil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, je zavod, kjer se je nasilje zgodilo, takoj ukrepal – žrtev so zaščitili in ji nudili vso podporo, ukrepali pa so tudi proti nasilnici in dogodek prijavili ustreznim organom.

»Na ministrstvu najostreje obsojamo dejanje, je neprimerno in smo takoj ukrepali. Imamo ničelno toleranco do nasilja,« je dejal minister, ki ga je, kot je povedal, najprej zanimalo, ali so ukrepali proti nasilnici in ali so zaščitili žrtev.

»Nasilje nad starejšimi je očitno fenomen, ki mu bomo morali posvetiti več pozornosti,« je dejal minister Maljevac.

Zavod bo ukrepal v skladu z zakonom o delovnih razmerjih

»Zagotavljamo vam, da bomo sprožili vse ustrezne postopke in ukrepali v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Delodajalec bo nemudoma ukrepal, da bo preprečil škodljivo ravnanje. Varovali bomo vse temeljne pravice človekovega dostojanstva ter zagotovili enake človekove pravice in temeljne svoboščine,« vodstva zavoda, kot so sporočili iz ministrstva, sporoča, da gre za nesprejemljivo in nedopustno ravnanje.