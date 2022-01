Dnevi cepljenja brez finančne analize

Ministrstvo za zdravje smo zaprosili za podatke o stroških akcije Dnevi cepljena, ki je potekala od 19. do 23. decembra. Koliko je, upoštevano vse izdatke, stalo eno cepljenje v času akcije in koliko stane sicer? Koliko ljudi se je cepilo v času akcije v nočnem času?

Na ministrstvu za zdravje so kampanjo Dnevi cepljenja ocenili za uspešno, pri čemer stroškovna analiza ni bila opravljena. Vprašanje, koliko je bila uvedba nočnega cepljenja smiselna glede na dodatne stroške, ki so nastali, ostaja brez odgovora. Nočno cepljenje je vzbujalo pomisleke predvsem zaradi dodatnih obremenitev kadra, o katerem je vsakodnevno slišati, da ga primanjkuje.

Z ministrstva so odgovorili, da podatkov na način, kot ga želimo, niso zbirali: »Podatkov o stroških na ravni cepilnih centrov in lokalnih skupnosti ministrstvo ni zbiralo. Kampanja Dnevi cepljenja se je izvajala v okviru rednih delovnih nalog zaposlenih na ministrstvu, v zdravstvenih ustanovah in na ravni lokalnih skupnosti. Cepljenje samo z vidika stroškov ni prinašalo dodatnih finančnih posledic, če izvzamemo večje število opravljenih cepljenj.«

FOTO: Črt Piksi/Delo

Za promocijo akcije, ki torej ni imela dodatnih finančnih posledic, so na ministrstvu za televizijski oglas na lokalni televiziji Novo mesto namenili 2562 evrov. Poleg tega so na uradu za komuniciranje za Dneve cepljenja namenili 12.056 evrov (brez davka). Med 17. in 23. decembrom so izvedli sedemdnevno ozaveščevalno-informativno kampanjo na lokalnih radijskih postajah ter digitalnih zaslonih v večjih nakupovalnih središčih po Sloveniji.

Kakšni pa so bili stroški po cepilnih centrih – ali res niso imeli dodatnih finančnih posledic (na primer opravljanje nadur, nočno delo)?

Brez odstopanj od siceršnjih stroškov

V ZD Kočevje so med akcijo en dan angažirali mobilni tim, ki je cepil na več lokacijah po občinah Kočevje, Kostel in Osilnica. Poleg tega so podaljšali delovni čas cepilnega mesta v zdravstvenem domu. »Povsem neposredni dodatni stroški kadra znašajo minimalno 600 evrov, vendar v to ni všteta še aktivna promocijska kampanja v povezavi z Občino Kočevje na lokalnih medijih in socialnih omrežjih, ki pa jo je težko finančno ovrednotiti, saj objave potekajo tudi na podlagi letnih pogodb o obveščanju,« je pojasnil Gregor Košir, direktor ZD Kočevje.

Angažirali so tudi občinsko službo Sopotniki, ki je tiste brez prevoza in ki so to želeli, odpeljala do cepilnega mesta ali točke, ki jo je pokrila mobilna enota. Med akcijo so cepili 469 ljudi, kar je približno sto odstotkov več kot v običajnem tednu decembra, zato ocenjujejo, da je bila akcija uspešna. »Ker smo morali zagotoviti dodatne ure zaposlenih ob hkrati nekoliko večjem interesu za cepljenje tisti teden, ocenjujemo, da večjih odstopanj glede stroška cepljenja na posameznika ni bilo, se je pa na koncu res cepilo več ljudi kot ponavadi,« je ocenil direktor.

76.500 ljudi se je cepilo v akciji Dnevi cepljenja oziroma dvakrat več kot teden prej; s prvim odmerkom se jih je cepilo 5000

V Zdravstvenem domu Murska Sobota so med akcijo zaposlene prerazporedili, tako da niso imeli dodatnih stroškov, je pojasnila Renata Gorjan, pomočnice direktorice za zdravstveno nego. V nočnem času so cepili 53 oseb, v povprečju skoraj 11 na noč. Koliko zaposlenih je dežuralo za ta namen, niso odgovorili. »Ker smo zaposlene prerazporedili, posebnega izračuna za cepljenje v nočnem času nimamo,« je povedala Gorjanova.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Golnik: Nič cepljenih po 23. uri

Na Golniku so popoldne in ponoči med Dnevi cepljenja cepili 91 oseb. Popoldne (to je od 16. ure dalje) in ponoči (večinoma med 20. in 22. uro, nikoli po 23. uri), ko so delali trije zaposleni, se je cepilo 58 oseb. »Dodatnih stroškov ni bilo: dežurni zdravnik in sestre so poleg siceršnjih delovnih nalog še cepili in opravili ustrezno administracijo,« so sporočili z Golnika, kjer cepljenja proti covidu ne vodijo kot ločeno stroškovno mesto.

Tudi v ljubljanskem UKC so cepljenje izvajali kot redno delo oziroma nadurno delo. Med akcijo so cepili skupaj 1847 oseb (167 s prvim odmerkom, ostale z drugim in tretjim, pri čemer je bil največji delež cepljenih s tretjim). Med 20. in 8. uro so cepili 405 oseb. Dodatno je bil zaradi kampanje v dežurni ekipi en specializant in do 24. ure ena diplomirana medicinska sestra, preostala ekipa bi dežurala tudi sicer.