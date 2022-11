Do 10. ure 12 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je po kampanji za volitve predsednika republike začel opolnoči, do 10. ure prejela 12 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka, je objavilo ministrstvo. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava štiri zadeve, za katere obstaja sum za kršitev volilnega molka.

Za osem prejetih obvestil je bilo sicer takoj ugotovljeno, da ne gre za kršitev volilnega molka. Večina teh obvestil se nanaša na volilne kampanje, povezane z lokalnimi volitvami, za katere pa volilni molk ta vikend ne velja.

Pred nedeljskim drugim krogom volitev za predsednika republike se je ob polnoči uradno zaključila volilna kampanja. Začel je veljati volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla vsa volišča po državi. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.