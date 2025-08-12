Do konca meseca spremenjena ureditev na Celovški cesti v Ljubljani

V sklopu gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bo od četrtka do konca meseca veljala nova začasna prometna ureditev, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo. Zaprti bodo vsi štirje avtocestni kraki priključka Šentvid.

Iz direkcije sporočajo, da bo dvosmerni promet v smeri iz Medvod v Ljubljano urejen po eni strani Celovške ceste. V smeri iz Ljubljane proti Medvodam bo dostop do Merkurja, Lidla, Hotela Nox in Turboinštituta s Celovške ceste zaprt. Obvoz bo urejen po Gunceljski cesti, dostop do Molovega bencinskega servisa pa bo ostal zaprt.

Zaprti bodo vsi štirje kraki avtocestnega priključka Šentvid, in sicer priključni krak s Celovške ceste na avtocesto v smeri Kranja, priključni krak iz Kranja na Celovško cesto, priključni krak z avtoceste v smeri proti Medvodam in priključni krak s Celovške ceste v predor Šentvid.

V križišču pri Merkurju bo popolna zapora priključka Gunceljske ceste, v križišču pri Galantu pa bo popolna zapora priključka Prušnikove ulice in priključka Ceste v Hrib, so še pojasnili na direkciji.

Uporabnikom se zahvaljujejo za razumevanje in strpnost ter jih prosijo, da informacije o stanju na cestah spremljajo na prometnoinformacijskem centru.