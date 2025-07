Na slovenskih cestah se sončen konec tedna nadaljuje v znamenju gostega prometa. Zastoji so na štajerski, podravski, primorski in gorenjski avtocesti. Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ki je bila zaradi del zaprta, je zdaj ponovno odprta. Promet na cestah na Obali se je sprostil, gneča pa ostaja na cesti Lesce-Bled.

Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pred prehodom Šentilj proti Avstriji, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Odsek med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani je po zaprtju zaradi del ponovno odprt, a tam ostaja daljši zastoj. Zaradi del pa med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri promet poteka po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Gneča je tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga dva kilometra, proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice vzhod.

Na gorenjski avtocesti so na priključku Šentvid zaprti uvoz s Celovške ceste proti Kosezam ter oba izvoza, iz smeri Kosez in iz smeri Kranja.

Promet na cestah na Obali je stekel, zastoji pa ostajajo na cesti Lesce-Bled.