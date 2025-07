V nadaljevanju preberite:

Še en pas, še ena dodatna cesta – pa bo promet bolj tekoč in gneča manjša. To je zdaj v marsikaterem mestu in državi preživeta prometna strategija, ki nas je pripeljala do tega, da imamo med primerljivimi državami največ avtomobilov in največ cest na prebivalca. A ker se število mrtvih na cestah povečuje, ceste spet niso dovolj široke.

Kako ravnajo drugje? Kaj je bolje za prebivalce?