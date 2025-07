Zaprta povezava severa Ljubljane s Štajersko avtocesto

Obnova avtocestnega razcepa Zadobrova je nujna, ker je asfaltna podlaga že slaba, na nekaterih mestih so vidne napake, cesto je treba preplastiti in namestiti novo signalizacijo, je povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Dodal je, da je prihodnji konec tedna najmanj prometno obremenjen, zato bodo dela začeli v petek popoldne in končali v ponedeljek zjutraj.

Dars začenja glavna obnovitvena dela na avtocestnem razcepu Zadobrova – enem najpomembnejših prometnih vozlišč v Ljubljani, kjer se stikajo štajerska avtocesta ter severna in vzhodna ljubljanska obvoznica. Dela bodo potekala do druge polovice avgusta, osrednji gradbeni fazi pa sta predvideni ob koncih tedna, in sicer med 25. in 28. julijem ter med 8. in 11. avgustom 2025. Obnova bo potekala neprekinjeno, tudi ponoči, s popolno zaporo posameznih krakov razcepa.

»Ta prenova se niti ne bo čutila. Obvoz bo na vzhodno obvoznico, kjer pritiski prometa niso tako veliki. Tisti, ki bodo želeli na severno obvoznico, bodo morali le eno krožišče naprej. Ne pričakujem večjih težav,« je poudaril Ribič.

Ta konec tedna bo tekla prenova dveh pasov iz Štajerske smeri proti severni obvoznici in nasprotno. Ribič je dodal, da delajo vse potrebno tudi za začetek gradnje tretjega pasu. Povedal je, da so v fazi podpisovanja pogodbe, dela bi se lahko začela konec avgusta. Tretji pas bo stal približno 80 milijonov evrov. V najhladnejših mesecih ne bodo delali, sicer pa naj bi bil tretji pas avtoceste med Zadobrovo in Domžalami končan prihodnje leto.

Več ali manj tovornjakov

Največjo gnečo imajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dravogradom. Ko so preverjali statistiko, so ugotovili, da je bilo včeraj na cesti od 300 do 500 tovornjakov manj kot med koncem tedna. A med koncem tedna ni nastala takšna kolona kot včeraj. »To se dogaja, ker vozniki tovornjakov ne upoštevajo pravil. Ustavijo se in spustijo več avtomobilov mimo, kar podaljšuje kolone,« pravi Ribič. Dodal je, da mora promet teči zvezno, zato so pozvali tudi policijo k ukrepanju. Dars kaj več kot opozarjati ne more, ukrepanje je v pristojnosti policije.

Na Darsu so povedali še, da gre za vgradnjo bitumnov in asfaltov po evropskih standardih in najvišjega ranga. Asfalterska industrija se je prilagodila. Razlikuje se le debelina asfalta, ki pa jo izračunajo iz prometne obremenitve. Kot so opozorili, se na najbolj obremenjenih odsekih že približujejo največji debelini 30 centimetrov na primerni podlagi. Kot so dodali, bodo za podlago tretjega pasu uporabili reciklirane spodnje plasti avtocest.

Na vprašanje, zakaj ne vgrajujejo poroznih asfaltov, pri katerih se voda ne zadržuje na cestah, vozila pa za sabo ne puščajo oblaka ne preveč čistih kapljic, torej so varnejši za voznike, na Darsu odgovarjajo, da imajo pet takih pilotnih odsekov, zlasti tam, kjer obstaja tveganje za zastajanje vode.