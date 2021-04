Dodaten teden spomladanske smuke na Arehu

Seveda bo treba upoštevati vse ukrepe za preprečevanje širjenja covida-19. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ob zadostnih zalogah snega in spremembi vladnega odloka pripravljajo na Arehu podaljšek zimske sezone, od ponedeljka, 12. aprila, bo ponovno mogoča smuka na progi Cojzarica, kjer bo med 8. in 15. uro delovala istoimenska vlečnica. Dnevne vozovnice bodo za vse smučarje, ne glede na starost, stale 10 evrov, ob tem pa bodo že veljale nove sezonske smučarske vozovnice (2021/2022).Za obiskovalce smučišča bo od 8. do 12. ure odprta blagajna Areh, kjer bo poleg dnevnih mogoče kupiti tudi nove sezonske vozovnice oziroma prevzeti že kupljene v predprodaji, ki je trenutno v teku. Pri tem kupce prosijo, da na blagajno prinesejo s seboj staro sezonsko vozovnico. Medtem bodo dnevne vozovnice ves čas na voljo tudi v koči pri zgornji postaji Cojzarice.Predvidoma bo proga Cojzarica ostala odprta do nedelje, 18. aprila. Dostop do smučišča bo mogoč z avtomobili po cesti proti zgornji postaji vlečnice. Smučarski avtobus med Bellevuejem in Arehom ne bo vozil. Na Mariborskem Pohorju bo od ponedeljka znova delovala krožna kabinska žičnica, pri čemer bo prevoz z njo na razpolago vsako polno uro med 7. in 18. uro.Obenem bodo odprli blagajno pod Pohorjem, ki bo delovala od 7. do 15. ure (v četrtek do 17. ure), ter kolesarski park, ki bo med 9. in 17. uro ponujal spuste po progi Red line. Predprodaja novih sezonskih smučarskih vozovnic, ki jo sedaj izvajajo le »na daljavo«, bo tako od ponedeljka potekala tudi na blagajni. Prvo obdobje preprodaje, v katerem so sezonske vozovnice naprodaj po najnižjih cenah, se bo izteklo 15. aprila.