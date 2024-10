Dodatki k pokojninam po bolj konkretnih pravilih

V nadaljevanju preberite:

Razprave o izjemnih pokojninah so praviloma polemične, na eni strani so tisti, ki dvomijo o »zaslugah« tako rekoč vsakogar, na drugi tisti, ki s konkretnimi primeri kažejo, kako se država mačehovsko obnaša do številnih posameznikov, ki so s svojim ustvarjalnim opusom obogatili nacionalno zakladnico umetnosti, v jeseni življenja pa se znašli na eksistencialnem robu.

Pri izračunu osnove za odmero dodatka sedaj bodo upoštevali razliko med višino starostne ali invalidske pokojnine, ki jo prejema upravičenec, in zneskom starostne pokojnine za 40 let pokojninske dobe, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, ki je od 1. januarja 2024 3055 evrov. Na ministrstvu za kulturo predvidevajo do deset vlog v prvem letu, finančne posledice do konca letošnjega leta so ocenili na približno 31.000 evrov, v prihodnjem letu pa na okrog 180.000 evrov.