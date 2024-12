Dolgoletna tradicija slovenskega podjetja, ki vztrajno spreminja življenja

Vse okrog nas že žari v prazničnem sijaju, iščemo recepte za slastne pojedine in zbiramo darilca za najdražje. Prav je, da se v tem obdobju posvetimo tudi tistim, ki prazničnega vzdušja morda ne morejo doživeti v celoti. Številna podjetja z dobrodelnimi akcijami poskušajo ljudem v stiski približati čarobnost praznikov.

Lidl Slovenija, ki tudi letos nadaljuje tradicijo velikih in malih korakov za lepši svet, že tradicionalno z dobrodelnimi akcijami ustvarja trenutke, ki obdarijo, ne le materialno, ampak tudi z upanjem in sočutjem. Njihove dobrodelne kampanje so namenjene različnim skupinam, od športnikov s posebnimi potrebami do pomoči otrokom v procesu zdravljenja.

FOTO: Lidl Slovenija

Več kot 350 ton hrane za lepše praznike V okviru družbeno odgovorne pobude Ustvarimo boljši svet, s katero Lidl Slovenija že vrsto let pomaga številnim neprofitnim organizacijam, vabijo kupce k donaciji hrane za ljudi v stiski. Kupci lahko hrano oddajo v zbiralno košaro v svojem najbližjem Lidlu in tako pomagajo tistim, ki pomanjkanje v prazničnih dneh občutijo še bolj kot sicer. V košaro lahko prispevate prehrambne izdelke z daljšim rokom trajanja. Poleg tega bodo Zvezi Lions klubov Slovenije in slovenski banki hrane Sibahe, ki prevzemata presežno hrano iz največ Lidlovih trgovin in jo delita med pomoči potrebne, donirali še 10.000 evrov za nakup opreme za pobiranje in razdeljevanje hrane. V Lidlu Slovenija hrano pred iztekom roka uporabnosti iz svojih trgovin donirajo že vse od leta 2017. Trenutno iz več kot dveh tretjin trgovin donirajo različne prehrambne izdelke, ki so še vedno primerni za zaužitje in bi sicer romali v smeti. Na letni ravni na ta način »rešijo« približno 350 ton hrane. »Lidl Slovenija že vrsto let izvaja aktivnosti za zmanjševanje količin odpadne hrane; optimizirali smo procese naročanja hrane, skupaj s partnerskimi organizacijami ozaveščamo o odgovornem ravnanju s hrano, kljub temu pa v trgovinah še vedno ostane nekaj hrane – veseli smo, če gre s pomočjo humanitarnih organizacij v roke tistih, ki jo najbolj potrebujejo,« je povedala Metka Šilar Šturm, vodja korporativnih zadev v Lidlu Slovenija.

V Lidlu Slovenija bodo tudi letos sredstva, ki bi jih sicer namenili za poslovna darila, donirali društvu Humanitarček namesto poslovnih daril.

Gurmanske delikatese z dobrodelno noto

Del sredstev od prodaje gurmanskih izdelkov lastne premium blagovne znamke Deluxe bodo letos namenili Centroma za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) v Kamniku in Vipavi. FOTO: Peter Irman

Ena od številnih srčnih kampanj Lidla Slovenija je donacija Deluxe, ki je že dvanajsto leto zapored ob koncu leta namenjena otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri zdravljenju ali razvoju. Del sredstev od prodaje gurmanskih izdelkov lastne premium blagovne znamke Deluxe je letos namenjen Centroma za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) v Kamniku in Vipavi. Obe izobraževalno-rehabilitacijski ustanovi obiskujejo otroci in mladostniki z gibalnimi ovirami in drugimi posebnimi potrebami.

Z zbranimi sredstvi za nakup različnih pripomočkov bo Lidl Slovenija omogočil kakovostnejše izobraževanje in rehabilitacijo otrok. Doslej je Lidl Slovenija otrokom in mladostnikom po vsej Sloveniji, ki potrebujejo pomoč in podporo pri zdravljenju ali razvoju, z donacijami Deluxe namenil več kot 200.000 EUR, kar dokazuje njihovo predanost trajnostnim rešitvam za boljšo prihodnost. »Z donacijo Deluxe si prizadevamo, da bi prižigali iskrice upanja tudi tistim otrokom, ki se v življenju spopadajo s težjimi izzivi. Verjamemo, da bomo z dobrodelno pobudo marsikomu polepšali praznike,« je povedala Metka Šilar Šturm.

Sponzor, ki prepoznava velik potencial parašportnikov

Lidl Slovenija kot dolgoletni zlati sponzor Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS-SPK) podpira parašport. FOTO: MP produkcija

Lidl Slovenija je tudi dolgoletni partner in zlati sponzor Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS-SPK). Skupaj ustvarjajo program Postani športnik, s katerim želijo mlade invalide navdihniti za parašport si prizadevajo za njegovo prepoznavnost, kar še dodatno odraža njihovo skrb za inkluzijo in enakopravnost.

Pomoč bolnicam z rakom dojke

Lidl Slovenija podpira tudi program ROZA, ki ga izvaja Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna in je namenjen psihosocialni podpori bolnicam in njihovim družinam. FOTO: MP produkcija

Za rakom dojk v Sloveniji letno zboli več kot 1500 žensk in okoli 10 do 15 moških. Vsak peti novi primer raka pri ženskah je rak dojk, ki zahteva dolgotrajno in naporno zdravljenje. Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna je leta 2017 zasnovalo program ROZA, ki je namenjen psihosocialni podpori bolnicam in njihovim družinam, hkrati pa ozavešča širšo javnost o pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni.

Oktobra, ko na nacionalni in mednarodni ravni potekajo dogodki za ozaveščanje o raku dojke, so v Lidlu Slovenija že peto leto zapored skupaj z Žitom pripravili akcijo Roza oktober. Letos so ustvarili poseben kruh »chia roza oktober«, ki je bil na voljo ekskluzivno v Lidlovi pekarni. Na ta način so zbrali 6000 evrov za podporo programu ROZA. Do zdaj sta Lidl Slovenija in Žito v ta namen prispevala že skoraj 30.000 evrov, kar kaže na dolgoročno zavezanost podpiranju zdravja žensk.

Tudi nepasemski kosmati prijatelji potrebujejo topel dom

S projektom Koraki za tačke je Lidl Slovenija opozarjal na odgovorno lastništvo. FOTO: MP produkcija

Lidl Slovenija tudi letos ni pozabil na naše najboljše prijatelje – štirinožne kosmatince. S portalom Pes moj prijatelj so v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet izpeljali projekt Koraki za tačke, ki je namenjen opozarjanju o brezdomnih živalih in spodbujanju odgovornega lastništva. Akcijo so zaključili z donacijo 5000 evrov Zavodu Naš kuža, ki si prizadeva za zaščito in pomoč živalim. Letos so se posebej osredotočili na ozaveščanje o nepasemskih živalih, ki so izvrstni hišni ljubljenčki, a vseeno praviloma dlje časa čakajo na topel dom.

Lidl Slovenija je s svojimi dobrodelnimi akcijami obogatil tudi letošnji Oviratlon, kjer so zbrali 2000 evrov za društvo Tačke pomagačke, ki izvaja terapevtsko delo s pomočjo psov v kar 130 ustanovah po Sloveniji.

Že 6. leto zapored so se pridružili tudi kampanji Petarde, ne hvala!, s katero skupaj s partnerji podpirajo praznovanja brez poka. Iz tega razloga so že pred leti v svojih trgovinah ukinili prodajo pirotehnike.

Več kot milijon plastenk za čistejše okolje in pomoč otrokom

Lidl Slovenija in Interzero Slovenija sta v dveh dozdajšnjih akcijah zbrala več kot milijon plastenk. FOTO: MP produkcija

Lidl Slovenija in Interzero Slovenija sta v zadnjem letu dvakrat podprla dobrodelno zbiranje plastenk za društvo Junaki 3. nadstropja ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Akcija Plastenke za Junake je dokazala, kako lahko združitev okoljske odgovornosti in solidarnosti prinese izjemne rezultate. V enem letu so prebivalci iz vse Slovenije v tri Lidlove trgovine pripeljali več kot milijon odpadnih plastenk, kar je kar 29,6 tone plastike, ki ne bo končala v naravi, temveč bo reciklirana. Junakom 3. nadstropja so poleg sredstev od prodane plastike namenili tudi finančna sredstva, skupno so v obeh akcijah prejeli več kot 48.572 evrov. Akcija je s svojo okoljsko noto in humanitarno naravnanostjo nagovorila številne prebivalce Slovenije, ki so s sodelovanjem pokazali sočutje in zavzetost za bolj trajnostno prihodnost. Lidl Slovenija tako ostaja zvest svojemu poslanstvu ustvarjanja boljšega sveta za ljudi in okolje.

Od počitnic na morju do lokalnih projektov

Pobuda Lidl za vitalno Slovenijo se je osredotočila na lokalno infrastrukturo za gibanje in zdrav življenjski slog. FOTO: MP produkcija

Med Lidlovimi najbolj prepoznavnimi pobudami je tudi tradicionalna akcija Pomežik soncu®, ki je letos prinesla 18.000 evrov Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kar je omogočilo 360 brezskrbnih počitniških dni otrokom s posebnimi potrebami. Poleg tega je Lidl Slovenija s pobudo Lidl za vitalno Slovenijo podprl lokalno infrastrukturo za gibanje in zdrav življenjski slog. K oddaji predlogov so povabili vse slovenske občine, nato pa med več kot 80 predlogi izbrali štiri projekte, ki so jih sofinancirali z donacijami v skupni vrednosti 345.000 evrov: »Montažni kolopark« v Cerknici, »Revitalizacija javnih površin v TNC Peterloug« v Šalovcih, »Trim steza – Plac za vse generacije« v Ravnah na Koroškem in »Skate park Stožice« v Ljubljani; v letu 2024 so bili vsi uspešno zaključeni.

Podjetje izvaja številne aktivnosti za zmanjšanje odpadkov in odgovorno ravnanje z živili. Lani so humanitarnim organizacijam v Sloveniji darovali skoraj 400 ton presežne hrane, in sicer pekovsko pecivo, mlečne izdelke, sadje in zelenjavo ter drugo hrano, ki je še vedno primerna za zaužitje. S tem so preprečili, da bi še uporabna hrana postala odpadek, hkrati pa so podprli tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Lidl tudi redno donira odpisano opremo in izdelke, ki jih ne morejo prodati. Letos so Društvu Duh časa donirali 139 stacionarnih računalnikov, 25 monitorjev in dva prenosna računalnika, 20 osnovnim šolam in 11 vrtcem pa papir, ki je v skladišču ostal po uspešni digitalizaciji cenovnih izkazov. S tem zmanjšujejo odpadke in prispevajo k ponovni uporabi izdelkov.

Lidl Slovenija spodbuja tudi svoje zaposlene k dobrodelnemu sodelovanju. V okviru pobude Poslovalnica meseca so zmagovalci meseca prejeli možnost donacije za lokalno društvo po svoji izbiri. Prav tako podpirajo društva, v katerih so aktivni njihovi zaposleni, kar še dodatno krepi povezanost podjetja z lokalnimi skupnostmi in odgovorno poslovanje. Na tak način so podprli 15 društev, vsako leto pa pomagajo tudi več kot 200 organizacijam, ki na eksternih razpisih oddajo vloge za donacije, in sicer s področja športa, vzgoje in izobraževanja, kulture in drugih področij.

Vsak pretečeni kilometer je Zvezi za avtizem prinesel 1,83 evra. FOTO: MP produkcija

Prav tako so na 28. Ljubljanskem maratonu za vsak pretečeni kilometer njihovih zaposlenih prispevali 1,83 evra Zvezi za avtizem. Skupno so »pritekli« kar 2000 evrov. Ob odprtju nove trgovine Lidl Spektra pa so Centru Sonček Ljubljana Šiška podarili 1000 evrov za podporo njihovim aktivnostim.

S takšnimi pobudami Lidl Slovenija krepi svoje trajnostno delovanje in prispeva k lepši prihodnosti za vse generacije.

Center Sonček Ljubljana Šiška je ob odprtju trgovine Lidl Spektra prejel podporo za izvajanje svojih aktivnosti. FOTO: MP produkcija

