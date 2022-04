Dom za otroke v Slavini skoraj nared

V nadaljevanju preberite:

»Ti otroci žal ne morejo dobiti rok matere in očeta, dobili pa bodo toplino ljudi iz Slavine, ki jih je sprejela in jim odprla vrata,« je napovedal Sandi Curk, predstavnik Civilne zaščite Notranjske in koordinator priprav za premestitev sirotišnice na lokalni ravni.

Le še dovoljenje ukrajinskih državnih oblasti, ki naj bi ga izdali najkasneje prihodnji ponedeljek, je potrebno za to, da bo lahko 20 otrok iz luganske sirotišnice in 18 njihovih spremljevalcev krenilo na pot proti Slavini, kjer pripravljajo hišo za njihovo nastanitev. Pristojni zagotavljajo, da je to prvi primer v Evropi, kjer se seli cela ustanova.

»Urad za oskrbo in integracijo migrantov je 10. marca prejel pismo ukrajinskega veleposlaništva s prošnjo po relokaciji najprej 40, kasneje pa 20 otrok iz sirotišnice, ki je bila takrat v Lugansku,« je začetke projekta selitve opisala Katarina Štrukelj, direktorica urada. Zaradi vojnih razmer so jih potem premestili v Lvov, od koder bo prispelo 20 majhnih otrok, starih od enega do sedmih let, z njimi pa še osebje, ki je že doslej skrbelo zanje: tri zdravnice, pet medicinskih sester, dve varuški in njihovi otroci. Spremljevalci bodo bivali v postojnskem dijaškem domu.