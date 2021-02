Delež pozitivnih po PCR testiranjih v petek znašal 16 odstotkov

Ključni poudarki : Spet odprtih več trgovin, naprave lahko zaženejo tudi na smučiščih.

Negativen test za delavce migrante ob prihodu iz držav s slabšo epidemiološko sliko.

Nemška podjetja omejitve zaradi koronavirusa pričakujejo še več mesecev.

09.49 V petek opravili 4541 PCR testov

08.24 Ukrepi za ohranjanje delovnih mest v drugem valu za manj delavcev

08.04 Nemška podjetja omejitve zaradi koronavirusa pričakujejo še več mesecev

Nov odlok dovoljuje obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog. FOTO: Roman Šipić/Delo

07.33 Negativen test za delavce migrante obvezen ob prihodu iz držav s slabšo epidemiološko sliko

06.00 Spet odprtih več trgovin, naprave lahko zaženejo tudi na smučiščih

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v petek pri nas opravili 4541 PCR testiranj in odkrili 725 pozitivnih, delež tako znaša 16 odstotkov. Opravili so tudi 12.723 hitrih antigenskih testov in zabeležili 265 okužb, delež znaša 2,1 odstotka. Po podatkih sledilnika je umrlo 18 bolnikov s covidom-19. Do vključno četrtka se je v Sloveniji cepilo 54.222 oseb.Za ukrepe za ohranjanje delovnih mest, med katerimi je za delodajalce najpomembnejši subvencioniranje čakanja na delo, je bilo doslej iz državnega proračuna izplačanih blizu 1,2 milijarde evrov. Je pa bil v drugem valu epidemije covida-19 v te ukrepe vključen precej manjši delež delovno aktivnih kot spomladi lani. Aprila in maja lani je bila v ukrepe za ohranjanje delovnih mest vključena okoli petina zaposlenih, oktobra in novembra pa po do sedaj razpoložljivih podatkih fiskalnega sveta le nekaj nad pet odstotkov.Občutno je predvsem zmanjšanje vključenosti v te ukrepe v predelovalnih dejavnostih in tudi v gradbeništvu. V dejavnostih tržnih storitev se je ta delež z okoli četrtine spomladi lani znižal na dobro desetino, je v januarskem pregledu realizacije državnega proračuna in ukrepov, povezanih z epidemijo, zapisal fiskalni svet. Podatki sicer niso dokončni zaradi zamikov pri izplačilih.Nemška podjetja pričakujejo, da bodo omejitve javnega življenja in njihovega poslovanja zaradi pandemije trajala še 7,4 meseca in da se njihovo poslovanje v normalne tirnice ne bo vrnilo še 10,3 meseca, je pokazala zadnja raziskava münchenskega inštituta Ifo. »Obe številki sta le rahlo nižji kot decembra. Cepilna kampanja še nima odločilnega vpliva,« je, kot so ta teden sporočili iz Ifa, dejal vodja raziskav pri inštitutu Klaus Wohlrabe.Razlike po posameznih panogah so majhne. V proizvodnji omejitve javnega življenja pričakujejo še 7,4 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,2 meseca, v storitvah omejitve javnega življenja še 7,5 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,6 meseca, v trgovini omejitve javnega življenja še 7,2 meseca in normalizacijo poslovanja v 9,3 meseca in v gradbeništvu omejitve javnega življenja še 7,3 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,4 meseca.Vlada je omilila v petek uveljavljeni ukrep, da morajo štiri skupine ljudi, vključno z dnevnimi delavci migranti in tistimi, ki mejo prehajajo zaradi šolanja, ob vstopu v Slovenijo predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus. Od danes ga morajo predložiti samo tisti, ki pridejo iz države EU s slabšo epidemiološko sliko.Negativni izvid testa PCR ali antigenskega testa, ki ni starejši od sedem dni, morajo od danes ob prihodu iz držav EU ali schengenskega območja z višjo 14-dnevno incidenco okužb na 100.000 prebivalcev od Slovenije med drugim predložiti delavci migranti, ki delajo v eni od članic EU ali schengenskega območja. To velja tudi za osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji, EU ali schengnu, je v petek odločila vlada.V skladu z novimi vladnimi odloki se lahko danes odpre več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, a le tam, kjer bodo uspeli zagotoviti testiranje na novi koronavirus za zaposlene. Na vseh smučiščih po državi pa lahko danes zaženejo naprave. Nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki ga je v petek sprejela vlada, določa, da še naprej na območju celotne Slovenije ostajajo odprte enake prodajalne in storitve kot doslej, dodatno pa se dodaja nove izjeme.Da lahko smučišča od danes vnovič obratujejo po vsej državi, je vlada odločila v sredo. Nov odlok dovoljuje obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ob predložitvi negativnega testa oz. ob organiziranju testiranja na smučišču.