Drage hospitalizacije bolnikov s covidom-19

Nevzdržni stroški

128,48

milijona evrov je zdravstveno blagajno lani stalo zdravljenje bolnikov s covidom-19

Lanska finančna slika slovenskih bolnišnic bo zaradi zdravljenja bolnikov s covidom-19 glede na pretekla leta precej boljša. Kako tudi ne, ko pa so za hospitalizacijo enega posameznika z omenjeno okužbo prejemale od 8000 do skoraj 49.000 evrov, ne glede na čas zdravljenja. Ker je to precej več, kot se plačuje za nekatere zahtevnejše paciente, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) že januarja predlagal korekcijo cen.Njihova pobuda je obrodila sadove, saj je včeraj na ministrstvu prvič potekal delovni sestanek z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije (ZDRZZ) in ZZZS. Koliko bi največ lahko stala obravnava bolnikov s covidom-19, še ni znano, saj so bila po besedah predstavnikov združenja včeraj šele dogovorjena izhodišča za analizo cen. Sestanek se bo zato nadaljeval, a še ni znano, kdaj.Po mnenju ZZZS bo treba narediti stroškovno analizo, to je kritično oceno stroškov (na pacienta natančno) in drugih podatkov, ki jih morajo pripraviti bolnišnice kot temelj za izračun novih cen. Znanja v zvezi s tem imajo na ZZZS dovolj, a vprašanje, kako slišan sogovornik bodo, glede na preteklo izkušnjo, ko so cene določili mimo njih.Medtem pa se v bolnišnicah lahko veselijo, ker so visoki zneski za hospitalizacije bolnikov z novim koronavirusom precej prispevali k izboljšanju njihovega gmotnega položaja. Mariborski klinični center je lansko poslovno leto končal s pozitivnim rezultatom v vrednosti 6,7 milijona evrov: prihodke so zvišali za rekordnih 20 odstotkov.Spomnimo, da je vlada na predlog ministrstva za zdravje in na pobudo združenja 22. oktobra lani s sklepom določila nove, višje cene za akutne bolnišnične obravnave bolnikov s covidom-19. Razrez stroškov cen za tri vrste hospitalizacij je nastal za maloštevilne bolnike, ki so bili hospitalizirani v spomladanskem valu epidemije v UKC Ljubljana, Kliniki Golnik in Splošni bolnišnici Novo mesto. Te tri kalkulacije oziroma tri cene za zdravljenje brez zapletov (8000 evrov), zdravljenje z zapleti (16.000 evrov) in zdravljenje s traheostomijo (46.833 evrov) so se potem uporabljale tudi za drugi, jesensko-zimski val epidemije in tudi v regijskih bolnišnicah kljub precej večji ekonomiji obsega. Pri tem je treba vedeti, da je bolnišnica za nezahtevnega pacienta s covidom-19 prejela osem tisočakov, četudi je tam preživel le en dan.V ZZZS so ves čas opozarjali, da niso imeli nobene vloge pri določanju cen, niti niso izdelali stroškovne analize v zvezi s tem ali kaj drugega, niti se niso o tem pogajali v okviru aneksa k splošnemu dogovoru za leto 2020. Ker pa je ta aneks zanje zavezujoč, so bili skladno z njim dolžni obračunati storitve bolnišnicam. Rezultat je, da so za zdravljenje enega obolelega v povprečju odšteli dobrih 14.000 evrov.Na zavodu so poudarili, da so sedanje cene nevzdržne z vidika finančnega poslovanja, saj predstavljajo veliko tveganje za neuravnoteženo finančno poslovanje in nenačrtovano velik primanjkljaj prihodkov nad odhodki v letu 2021.O korekciji cen, ki bodo veljale letos, mora zato zdaj odločiti vlada v okviru odločitve o spornih vprašanjih k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. To pomeni, da se o tej zadevi partnerji v zdravstvu formalno ne pogajajo več, temveč pričakujejo le še vladno odločitev, so pojasnili na ZZZS.