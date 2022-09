Draginjski dodatek bodo dobile tudi družine z otroki

V nadaljevanju preberite:

Vlada je na današnji seji sprejela še en ukrep za pomoč prebivalcev za blaženje posledic dviga cen. Namenjen bo posebej družinam z otroki, in sicer vsem, ki so upravičeni do otroškega dodatka. Tri mesece bodo prejeli skoraj podvojen znesek - tisti v slabšem materialnem položaju torej višjega od tistih z višjimi dohodki.