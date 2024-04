Država na spletu ohromljena, državni sekretar Volk miri

V nadaljevanju preberite:

Spletna stran Banke Slovenije, spletne strani vlade, notranjega, zunanjega in obrambnega ministrstva, spletna stran policije, finančne uprave in njena storitev e-davki ter Agencija za varstvo konkurence so le nekatere od spletnih strani državnih organov, ki so nedostopne. Serija kibernetskih incidentov, ki delovanje državnih organov na spletu ovirajo že tedne, se nadaljuje, državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk napoveduje rešitev v nekaj tednih.