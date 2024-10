Priprave in načrt preverjanja kritičnih točk potekajo v največji tajnosti

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je pred največjo vajo preverjanja njene »odpornosti« oziroma preverjanja delovanja njenih sistemov v krizni situaciji. Kako delujejo preskrba prebivalstva, zdravstvo, politični vrh? Iskal se bo odgovor na vprašanje, kje je država ranljiva in kje je treba varnost izboljšati. Priprave potekajo v strogi tajnosti.

»Glede na spremenjeno in nepredvidljivo varnostno okolje ter zaradi hibridnih groženj, s katerimi se srečujemo, bomo ta mesec izvedli eno največjih nacionalnih vaj kriznega upravljanja in odzivanja,« so nam povedali na ministrstvu za obrambo. Vaja je opremljena z različnimi stopnjami tajnosti, zato o njenem poteku javnosti ne bodo obveščali.

Mi pa smo preverili, kako varne se počutijo državljani in kateri so največji dejavniki tveganja za njihovo varnost. Anketa, ki jo je za Delo opravil inštitut Mediana, kaže, da se državljani v Sloveniji načeloma počutijo varne, na njihovo varnost pa naj bi najbolj vplivali migranti, sledijo Romi, sledita dve aktualni krizni žarišči. Na četrtem mestu pa je pomanjkanje policistov. Dojemanje varnosti je očitno povezano tudi s politično pripadnostjo vprašanih. Kaj še kaže anketa?