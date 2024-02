Državna revizijska komisija že drugič zavrnila izbiro

Opozorila zaposlenih, da se na ministrstvu za pravosodje, ki ga še vodi Dominika Švarc Pipan, dogajajo nenavadne stvari pri postopku javnega naročila v okviru projekta digitalizacije notarskih storitev, o čemer smo v Delu že pisali, so se izkazala za upravičena.

Državna revizijska komisija je namreč zavrnila tudi drugo odločitev ministrstva, kjer nam sicer doslej niso želeli razkriti, kdo so poimensko tisti ljudje, ki so odločali o tem naročilu, vrednem več kot milijon evrov.

Iz državne revizijske komisije so sporočili, da so v postopku pravnega varstva ugotovili, da je ministrstvo za pravosodje ravnalo v nasprotju z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami zakona o javnem naročanju, ko je štelo, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna.

»Izbrani ponudnik namreč kljub jasni, natančni in nedvoumni zahtevi naročnika v ponudbi ni predstavil dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku,« so sporočili iz komisije.

Za projekt digitalizacije je sicer ministrica za pravosodje najela za pomoč svojega zaupnika, samostojnega podjetnika Andreja Omerzela (nekdanjega predsednika podmladka SD), s katerim je sklenila pogodbo, prek katere naj bi na leto prejel 18.300 evrov. Časnik Večer je razkril, da se je Omerzel vpisal v poslovni register le mesec dni pred sklenitvijo te pogodbe z ministrstvom.

Kaj je v ozadju te zadeve, ne želim špekulirati, za to so pristojni drugi organi; mi smo svoje opravili, razlaga Samo Červek. FOTO: Arhiv Dela

Odločitev državne revizijske komisije njen predsednikkomentira takole: »Zadeva je precej enostavna in smo jo zato tudi zelo hitro rešili. Zmeda pri obrazložitvi oddaje tega posla izbranemu ponudniku je očitna in vlagatelj pritožbe je imel prav, da jo je izpodbijal, saj nekatere stvari pri tej zadevi niso izkazane oziroma so pri odločitvi ministrstva za pravosodje o izbiri določenega ponudnika zelo pomanjkljivo in nelogično obrazložene. Zakaj so tako naredili, ne vem, je pa res zelo nelogično in čudno ter gre zagotovo za primer slabe prakse izvajanja zakona o javnih naročilih. Nepravilnosti in nezakonitosti smo z naše strani ugotovili, kaj je v ozadju, ne želim špekulirati, za to so pristojni drugi organi.«

Na odgovor Dominike Švarc Pipan, ki je na dopustu, na vprašanje, v kakšnem osebnem odnosu je z Omerzelom, še čakamo. Omerzela na ministrstvu naši sogovorniki niso videli že kakšne tri tedne, na podlagi objav na družbenem omrežju pa ugibajo, ali ju druži to, da sta si bila poročna priča.