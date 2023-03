Državni hoteli ne morejo do evropskega denarja

V nadaljevanju preberite še:

Okrevanje turističnega sektorja in boljše poslovanje lansko leto je, kot kaže, spodbudilo tudi investicije v tej panogi. To so dodatno spodbudila evropska oziroma državna sredstva. Država je tako samo lani turističnemu gospodarstvu dodelila 80 milijonov evrov subvencij, letos naj bi jih še enkrat toliko. A poleg javnih bo treba zagotoviti tudi zasebna sredstva.