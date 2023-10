Državni vrh zadržan, civilna družba obsoja Izrael

Odziv državnega vrha na vse večjo humanitarno katastrofo v Gazi prejšnji konec tedna je bil skromen. Zunanja ministrica Tanja Fajon je zapisala, da morata obe strani spoštovati mednarodno humanitarno pravo, civilisti pa da ne smejo biti vojaški cilji ali vojaški ščit.

Predsednik vlade Robert Golob se glede konflikta v Izraelu še ni oglasil, predsednica republike Nataša Pirc Musar pa meni, da sta eskalacija nasilja in uničenje, ki smo mu priča v Izraelu in Gazi, katastrofa. Zavzema se za takojšnjo končanje nasilja in za deeskalacijo.

V nasprotju z nosilci oblasti v državi pa so pri izražanju stališč bistveno bolj aktivne civilnodružbene organizacije. Gibanje za pravice Palestincev organizira v četrtek shod za Palestino pod naslovom Konec nasilju – konec apartheidu. V Gibanju za pravice Palestincev so vlado pozvali, naj se čim prej zavzame za takojšnjo prekinitev ognja, naj OZN takoj zaščiti Palestince v Gazi in naj se takoj omogoči dostava humanitarne pomoči.

Vodja opozicije Janez Janša na drugi strani stoji odločno na proizraelskih stališčih. Na omrežju X je promoviral stališče, naj njegovi privrženci udeležence četrtkovega shoda za Palestino fotografirajo, fotografije pa naj pošljejo na veleposlaništvo ZDA v Ljubljani. Za Janšo je to »praktična ideja pomagati zaustavljati terorizem v Sloveniji«, saj je udeležence shoda označil za podpornike Hamasa.

Sicer pa je prejšnji teden Gibanje za pravice Palestincev, skupaj z 42 civilnodružbenimi organizacijami in institucijami, vladi poslalo poziv k takojšnjemu umiku podpore izraelski okupacijski politiki. Njihovo stališče je, da »enostranska in neomajna podpora Izraelu prispeva k stopnjevanju nasilja v regiji, v kateri je žrtev civilno prebivalstvo«.

Če Slovenija želi prispevati h končanju nasilja in zaščititi civilno prebivalstvo, mora po njihovem mnenju aktivno nasprotovati izraelskim zločinom proti človeštvu in prenehati podpirati Izrael na politični in gospodarski ravni. Vlado pozivajo k prekinitvi gospodarskega in političnega sodelovanja z Izraelom, vključno s prepovedjo uvoza izraelskih izdelkov in k priznanju Palestine kot samostojne države.

Vsebinsko zelo podoben poziv je v svoji poslanski pobudi na vlado naslovil tudi vodja poslanske skupine koalicijske Levice Matej Tašner Vatovec. Trdi, da Izrael že desetletja krši resolucijo OZN, predvsem pa ženevsko konvencijo.