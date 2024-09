Kljub kritikam še naprej zagovarjajo nove vozne rede

Po septembrski uveljavitvi novega voznega reda za medkrajevne avtobuse je o njem slišati veliko kritik, med drugim, da so nekatere linije ukinjene in da je avtobusov premalo. Na Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa ob tem zagotavljajo, da so novi vozni redi dobro pripravljeni, da so se povečali standardi dostopnosti in da ukinitev linij ni bilo.

V javnosti je bilo v zadnjih dneh slišati veliko kritik, da so novi vozni redi korak nazaj, in ne naprej, saj potniki ostajajo na postajah, ker se polni avtobusi peljejo mimo, ure voženj so nerazumno spremenjene, linije ukinjene.

Družba za javni promet: Večina težav je hitro rešljivih

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa medtem poudarja, da ob vsaki zaznavi težave rešujejo takoj. »Ob vsakem začetku novega šolskega leta prevozniki v prvih dneh rešujejo različne situacije z relacijami, urami odhodov in zasedenostjo. Letos pa so te težave ob menjavi sistema postale vidnejše, saj se koncesionarji soočajo z izzivom izvedbe večjega števila relacij,« pravi direktor družbe Miran Sečki.

Potnike na družbi prosijo za razumevanje nastale situacije in zagotavljajo, da bodo preverili vse navedbe v sporočilih, ki so jih prejeli, in uvedli ukrepe z izboljšavami. »S situacijami na terenu so seznanjeni tudi pristojni organi in nadzor poslovanja. V seznamu pritožb trenutno podrobneje preverjamo situacije na izvedbe voženj, za katere v nadzoru poslovanja pripravljamo tudi kazni,« je dejal Sečki.

Na Gorenjskem občutne podražitve Z veliko podražitvijo mestnih in šolskih avtobusov se v zadnjem času soočajo gorenjske občine Radovljica, Kranj, Tržič in Škofja Loka. Ponekod so se cene v primerjavi z lanskim šolskim letom podvojile. V večjih gorenjskih občinah se na javne razpise za izvajanje mestnih in šolskih prevozov prijavlja le podjetje Arriva. Kot je pojasnil radovljiški župan Ciril Globočnik, na tem območju ni drugih avtobusnih prevoznikov, ki bi lahko opravili tako velik posel. Tako so občine primorane sprejeti pogoje Arrive, ki pa za isti obseg prevozov iz leta v leto zahteva vse več denarja. Zaradi visokih stroškov občinam ne preostane drugega kot racionalizacija in zmanjšanje prevozov, zato si prizadevajo za sestanek s pristojnimi v državi.

Na družbi so v sredinem sporočilu za javnost zagotovili, da nobena linija ni bila ukinjena ter da so novi vozni redi, linije in frekvence odhodov usklajeni s koncesionarji avtobusnih prevozov (Arriva, Nomago, LPP, AP Murska Sobota) ter nadgrajene in izboljšane.

»V pripravi novih voznih redov smo sledili smernicam, da obstoječe, dobre vozne rede ohranimo in stanje zgolj nadgradimo, razširimo. Tako smo z novimi voznimi redi koncesionarje pogodbeno zavezali, da od 1. julija 2024 dalje zagotavljajo izvedbo 20-odstotnega povečanja voženj po vsej Sloveniji,« je dejal Sečki. Kot pravi, je cilj izboljšav, da bi javni potniški promet uporabljalo več ljudi.

V družbi še ocenjujejo, da je večina situacij in težav, ki so se ob uvedbi novega režima letnega voznega reda pojavile, hitro rešljivih. V želji po čimprejšnji ureditvi težav sodelujejo z ravnatelji in lokalnimi skupnostmi, so še zapisali.