Dušili nas bodo ambrozija, koprive in pelin

Vse več ljudi v svetu je občutljivih na cvetni prah dreves, trav in plevelov, ki jim povzročajo seneni nahod ali alergijsko astmo. Slovenija ni izjema. Po nekaterih ocenah je na cvetni prah alergičen vsak tretji človek. Z avgustom je pri nas nastopilo obdobje poletno-jesenskih alergij, ko bodo cveteli visoko alergeni ambrozija, koprive in pelin. K sreči dež omili tovrstne tegobe.

V Sloveniji meritve cvetnega prahu po podatkih NIJZ potekajo nepretrgoma od leta 1996. Izvaja jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Prvo merilno mesto je bilo v Ljubljani, zdaj pa monitoring poteka še na treh stalnih merilnih mestih: v Izoli, Mariboru in Lendavi.

Alergije. INFOGRAFIKA: Delo

Kot v mesečnem biltenu Naše okolje navajajo Andreja Kofol Seliger, Anja Simčič in Tanja Cegnar, so po še nedokončnih podatkih v juniju največ cvetnega prahu, skoraj 9000 zrn v kubičnem metru, namerili v Lendavi, v Mariboru dobrih 8600, v Ljubljani skoraj 5900, najmanj pa v Izoli – le 2800, kjer so sicer zabeležili petdnevni izpad meritev. Skupaj so zaznali cvetni prah 39 različnih skupin rastlin, povsod pa so prevladovala zrna trav, koprivovk in pravega kostanja. Če so na Obali beležili »cvetni prah nizko alergenih kopriv in močno alergene krišine«, je bilo na celini največ zrn kopriv.

Junijski seštevek zrn cvetnega prahu je na vseh merilnih mestih presegal povprečno vrednost petletnega obdobja 2019–2023, le v Izoli je bil podpovprečen, še navajajo avtorice, ki so za teden med 7. in 14. avgustom za nižine napovedale skorajšnji začetek glavne sezone ambrozije, dodale, da se bo nadaljevala sezona pelina in da bo v zraku še cvetni prah trav, v Primorju tudi krišine.

Nadpovprečne sezone

Sezona cvetnega prahu je bila sicer po podatkih NIJZ na Obali, v Ljubjani in Mariboru nadpovprečna že leta 2022. Takrat so na obali namerili dobrih 61.500 zrn ali tretjino več od povprečja, ki je v obdobju 2012-2021 znašal nekaj manj kot 47.500 zrn. V Ljubljani so v 2022 namerili dobrih 75.600 zrn, kar je polovica več od desetletnega povprečja, v Mariboru pa celo 95.500 zrn na kubični meter ali 70 odstotkov nad dolgoletnim povprečjem.

Segrevanje ozračja

Glavna sezona visoko alergene ambrozije je pred vrati. FOTO: Marko Feist

Da se občutljivost ljudi na alergene povečuje, med drugim vpliva tudi višanje povprečne temperature zraka, zaradi česar se hkrati z rastno dobo podaljšuje tudi prisotnost alergenega cvetnega prahu v zraku. Medtem ko večina dreves in grmov cveti v zimsko-pomladnem času, v pozni pomladi cvetijo tudi trave, poleti in na jesen pa je poleg cvetnega prahu trav in ambrozije prisoten še cvetni prah pelina.

Semafor obremenitev

NLZOH na svoji spletni strani objavlja t. i. semafor obremenitve zraka s cvetnim prahom na območjih štirih merilnih mest v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli. Semafor spremlja stopnje obremenitve za 17 rastlin in napoveduje, kako se bodo le-te spreminjale v naslednjih dneh.

Tedenska napoved o obremenjenosti po SMS S ključno besedo CVETNIPRAH na mobilno številko 041 140 140 se je mogoče prijaviti na brezplačno storitev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano - to je na SMS, ki sporoča povezavo do tedenske napovedi o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom. Od storitve se je mogoče kadarkoli tudi odjaviti s ključno besedo STOP.

V tednu od 5. do 11. avgusta so na vseh štirih merilnih mestih največ težav povzročale koprivovke. Napoved pa je naslednja: povsod se bo v naslednjih dneh povečevala obremenitev zaradi pelina in ambrozije, v Mariboru in Ljubljani pa se bo hkrati znižala obremenitev zaradi cvetenja trav.