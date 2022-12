DUTB toži uporabnike in obiskovalce Placa, tudi novinarje

V Participativni ljubljanski avtonomni coni – Plac so na novinarski konferenci javnost seznanili s tožbami, ki jih je proti 46 posameznikom zaradi motenja posesti v njeni lasti vložila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Med toženimi je tudi več novinarjev in Delov fotograf, ki so ob zasedbi zapuščenega objekta na Linhartovi ulici le opravljali svoje delo.

Med toženimi mladoletni dijaki, univerzitetni profesorji in novinarji. Poslopje je pred zasedbo propadalo. Minister za delo je direktorja DUTB pozval k umiku tožb.

Uporabniki so Plac ustvarili v začetku septembra, ko so zapuščeno stavbo v lasti DUTB spremenili v javni prostor, kjer se vsak dan odvijajo kulturni, športni in družabni dogodki. Ob zasedbi zanemarjene zgradbe je številne ljudi, ki so prostore čistili, urejali ali zgolj prihajali izrazit svojo podporo prizadevanjem, da se prostor vrne v javno uporabo, popisala policija, ki pa kaznivih dejanj ni ugotovila. Toda 46 izmed popisanih posameznikov, med njimi so tudi mladoletni dijaki, je v zadnjih dneh prejelo pisma s tožbami, ki jih je proti njim vložila DUTB.

Od kod osebni podatki?

Ker so med toženimi tudi trije novinarji Radia Študent in fotograf Dela, se je odzval Sindikat novinarjev Slovenije, ki je ocenil, da gre za »nedopustno grožnjo in pritisk na opravljanje novinarskega dela« ter »grožnjo pravici javnosti do obveščenosti«. Sindikat tožnika poziva k pojasnilu, od kod mu osebni podatki ljudi, ki so ob zasedbi prišli v Plac, saj obstaja sum, da izvirajo iz policijskih popisov, kar bi pomenilo, da je prišlo do nepooblaščenega posega v varovane osebne podatke.

Obsojamo ravnanje DUTB in protestiramo zaradi neupravičenega obtoževanja poklicnih kolegov, saj pomeni grožnjo in pritisk na opravljanje njihovega dela pa grožnjo pravici javnosti do obveščenosti. Sindikat novinarjev Slovenije

Plac ni le prostor, temveč je tudi ideja, kakšen svet je mogoč in za kakšen svet se je treba zavzemati, pravi profesorica Sandra Bašič Hrvatin.

Med toženimi je tudi redna profesorica, ki je pojasnila, da je bilo tožbenemu zahtevku priloženo slikovno gradivo, »ki so ga zbrali ovaduhi.« V tem slikovnem gradivu manjkajo fotografije, v kakšnem stanju je bil prostor, ko je zanj skrbela DUTB, preden so ga tožene osebe očistile, pospravile in uredile. Kljub ovaduškim fotografijam pa je tožena tudi oseba, ki v prostor sploh nikoli ni vstopila, je pojasnila Sandra Bašić Hrvatin. »Plac ni le prostor, temveč je tudi ideja, kakšen svet je mogoč in za kakšen svet se je treba zavzemati,« je dejala profesorica.

Uporabniki prostora, ki se zaradi tožb ne želijo osebno izpostavljati, so v govoru, ki ga je na novinarski konferenci prebrala plišasta lama, opozorili, da je DUTB s tožbo ogrozila obstoj Placa in »pripravlja teren za nasilno evikcijo«. Spomnili so, da jim je z lastnim delom in financami uspelo v zapuščenem in degradiranem javnem objektu zgraditi skupnostni prostor, ki deluje neprofitno, je odprt javnosti in deluje v javnem interesu. Plac je nastal »kot odgovor na kritično pomanjkanje nekomercialnih, skupnostnih, javnih prostorov v Ljubljani in širše,« so opozorili ter pozvali vlado, naj uporabi vsa sredstva, da prepreči pritiske DUTB. Dokler tožbe ne bodo umaknjene, dialog ne bo mogoč, so pojasnili.

Minister za delo okaral direktorja DUTB

Podporo Placu je na novinarsko konferenco prišla izrazit poslanka vladne stranke Levica Nataša Sukič, ki je zagotovila, da stranka dela vse, kar je v njeni moči, da zaščiti uporabnike avtonomne cone. Zatrdila je, da sta strankina ministra direktorja DUTB Žigo Debeljaka pozvala na sestanek. Koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec pa je v pismu Debeljaka opozoril, da je bila stavba »dolga leta prepuščena propadanju, dokler je niso uporabniki Placa na lastno pest očistili in uredili«. »Uporabniki niso nikogar pregnali ali zaustavili kakršnekoli obstoječe gospodarske ali druge dejavnosti. Nasprotno, prazni in propadajoči stavbi so vrnili namembnost,« je pojasnil minister in Debeljaka pozval, naj odstopi od tožbenih zahtevkov.

Iz DUTB so sporočili, da so dolžni zaščititi premoženje v svoji lasti. Če v tridesetih dneh od začetka motenja posesti ne bi s tožbo zahtevali prenehanja, bi izgubili posestno varstvo nad objektom, poroča STA. DUTB je z vložitvijo tožbe, po lastnih besedah, »preprečila škodljive posledice in omogočila gospodarno uporabo sredstev proračuna ter njihovo čim večjo povrnitev državi«. Spomnili so še, da je predvideno rušenje zasedenega objekta.