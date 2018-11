Dvanajst izbrancev Drnovškovega sklada

Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška so ustanovili na pobudo njegovega sina Jaše. Foto Matej Družnik

Ljubljana – Zveza prijateljev mladine Slovenije je med prijavljenimi za razpis štipendijskega sklada dr. Janeza Drnovška izbrala dvanajst dijakov. Kot je povedala predsednica ZPMS, je bilo prijav bistveno več, kot je na voljo sredstev v skladu. V njem je trenutno 48.000 evrov, na razpis se je prijavilo 63 srednješolcev.Med kriteriji izbora je bilo, da se izobražujejo za deficitarne poklice, prav tako so imeli prednost mladi iz socialno manj spodbudnih okolij. Izbranci bodo štipendije po 120 evrov na mesec prejemali za ves čas srednješolskega izobraževanja. Šolajo se za poklice mehatronik operater, vzgojitelj, bolničar negovalec, lesarski tehnik, elektrikar, avtoserviser, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, slaščičar, gastronom, elektrotehnik in metalurški tehnik, prihajajo pa praviloma iz manjših mest in krajev po Sloveniji.Čeprav obstajajo v državi štipendije za deficitarne poklice, kadrovske, Zoisove in še nekatere druge štipendije, po izkušnjah ZPMS teh še vedno primanjkuje. »Želeli bi si, da bi lahko v naslednjem letu podelili še več štipendij. To pa je predvsem odvisno od višine donatorskih in sponzorskih sredstev, ki jih že zbiramo za prihodnje šolsko leto,« poziva predsednica ZPMS Darja Groznik.Štipendijski sklad, imenovan po nekdanjem predsedniku vlade in republike Slovenije, so ustanovili februarja letos, ob deseti obletnici njegove smrti. Del sredstev za sklad so zbrali z dražbo Drnovškovih predmetov, preostanek z donacijami slovenskih podjetiij.