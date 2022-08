DVK sprejela rokovnik volilnih opravil za predsedniške volitve

Državna volilna komisija (DVK) je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predsedniške volitve, ki bodo 23. oktobra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči v ponedeljek, 22. avgusta. Volivci bodo od tega dne lahko izrazili podporo posameznim kandidatom, mogoče bo tudi že vlaganje kandidatur. Morebitni drugi krog volitev bo 13. novembra.

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje deset njihovih podpisov, če na volitvah nastopi s podporo volivcev, pa najmanj 5000 podpisov volilnih upravičencev.

Seznam kandidatur bo objavljen do 7. oktobra

Vlaganje kandidatur, ki jim mora kandidat predložiti tudi soglasje, bo sicer mogoče do 28. septembra. Še pet dni po tem, do 3. oktobra, pa lahko kandidati soglasje h kandidaturi umaknejo.

DVK bo po opravljenem preizkusu zakonitosti vloženih kandidatur z žrebom določila tudi vrstni red kandidatur. Seznam kandidatur bo DVK javno objavila do 7. oktobra.

Uradna volilna kampanja pred predsedniškimi volitvami bo stekla 22. septembra in bo trajala do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

FOTO: Delo

Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih potekalo 18., 19. in 20. oktobra med 7. in 19. uro. Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, morajo DVK do 22. septembra sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.

Tudi oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko okrajni volilni komisiji do 12. oktobra sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi. Ti lahko po pošti glasujejo tudi stalno, če to sporočijo DVK.

Tri dni pred začetkom glasovanja, torej najpozneje 19. oktobra, pa bodo morali okrajnim volilnim komisijam sporočiti svojo željo tisti volivci, ki bi želeli glasovati na volišču v drugem okraju, ker bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča. Enako velja za tiste volivce, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču in bi želeli glasovati na svojem domu. Da želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo do tega dne sporočiti tudi tisti volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji.

DVK je danes z rokovnikom volilnih opravil določila tudi datum morebitnega drugega kroga predsedniških volitev, in sicer 13. november.