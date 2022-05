Ne drži, da Madžari nočejo prodajati goriva kupcem z ljubljanskimi tablicami

V nadaljevanju preberite:

Na Molovi bencinski črpalki v Rédicsu, poldrugi kilometer od mejnega prehoda v Dolgi vasi, je bila sredi prejšnjega tedna in sredi dopoldneva gneča. V vsaki koloni so na vrsto čakali vsaj trije avtomobili, blizu trideset jih je bilo vsega skupaj in le eden je imel madžarske registrske oznake. Prevladovale so slovenske in avstrijske tablice. Vsi s(m)o prišli s čim bolj praznimi rezervoarji, da vanje natočimo najcenejše gorivo v Evropi.

Prijateljici Barbara in Kaja sta po gorivo na to črpalko prišli iz Trnja in Žižkov, vasi v bližini Črenšovcev, kakšnih dvajset kilometrov oddaljenih od Rédicsa. »Tokrat sva prišli čez mejo po gorivo prvič. Veliko se govori in piše po družbenih omrežjih o tem, da se splača, in zdaj sva se odločili. Za nas, ki nismo zelo oddaljeni od meje in se nam zato ni treba voziti daleč, je to še smiselno,« sta nam dejali, napolnili svoja jeklena konjička in odbrzeli nazaj čez mejo.

Na črpalki ni bilo videti nobenega obvestila o omejitvah količin nakupa goriva, zaposlenih za blagajno ni zanimalo, od kod kdo prihaja.